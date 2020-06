Lockerungen : Die Masken fallen – im Kino, im Theater und im Gottesdienst

Wie geht es an den Schulen weiter: Das war bei der Besprechung nur ein Randthema. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Trier Warum zwei Kommunalpolitiker aus der Region unzufrieden sind mit den weiteren Lockerungen, die es ab nächste Woche in Rheinland-Pfalz geben soll. Auch dem Präsidenten des Gaststättenverbands gehen die Beschlüsse noch nicht weit genug.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Thomas Schmitt ist sauer. „Ich ärgere mich richtig“, sagt der Ordnungsdezernent der Stadt Trier. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der CDU-Politiker über vom Land verkündete Lockerungen der Corona-Maßnahmen ärgert. Nicht etwa weil es überhaupt zu Lockerungen kommt. Sondern weil die Verordnungen dazu vom Land fast immer auf den letzten Drücker kommen, oft ein paar Stunden bevor sie in Kraft treten. In Nachtschichten müssen er und seine Mitarbeiter dann die im Juristendeutsch verfasste Verordnung durchgehen, um sie dann umsetzen zu können.

Dieses Mal ärgert sich Schmitt aber nicht über das Land, sondern über seine Kollegen, die Vertreter der Kommunen. Diese saßen am Dienstag mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zusammen und berieten über die nächsten Lockerungsschritte. Hatte man bisher den Eindruck, dass die Landesregierung eher zögerlich bei weiteren Lockerungen war, drückten dieses Mal die Kommunen auf die Bremse. Wäre es nach Dreyer gegangen, dann hätten bereits in dieser Woche die Kontaktbeschränkungen gelockert werden können, statt lediglich Personen aus maximal zwei Haushalten sollen sich künftig bis zu zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen. Doch die Kommunen drängten bei dem Gespräch darauf, dass man sich damit bis zum 10. Juni Zeit lassen sollte. An dem Tag treten eine Reihe weitere Lockerungen in Kraft. „Auf die eine Woche kommt es auch nicht an“, sagte Burkhard Müller, geschäftsführender Direktor des Landkreistags. Er warnt vor zu schnellen Lockerungen und verweist auf den Sars-Cov-2-Ausbruch im niedersächsischen Göttingen, wo mehrere Menschen nach privaten Feiern infiziert sind. Man habe schließlich die Verantwortung für den Gesundheitsschutz, sagt Müller. Auch wolle man die Ordnungsämter nicht überfordern, wenn diese Woche eine Änderung der bestehenden Verordnung gekommen wäre und nächste Woche eine komplett neue Verordnung.

Triers Ordnungsdezernent hat für diese Haltung kein Verständnis. Die Menschen warteten darauf, sich mit mehr Menschen zu treffen, sagt Schmitt. Vor allem warte die Gastronomie darauf, dass sie Tische wieder mit mehr Personen besetzen dürfe.

Die Gastronomie selbst ist im Großen und Ganzen zufrieden mit den Beschlüssen, wie der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands, Gereon Haumann, sagt. Ab kommenden Mittwoch dürfen Restaurants und Kneipen bis Mitternacht öffnen (derzeit bis 22.30 Uhr), die Pflicht, vor dem Gaststättenbesuch zu reservieren, fällt weg. „Wir sind froh, weitere Lockerungen erreicht zu haben“, sagt Haumann. Doch eine Vorschrift ärgert ihn gewaltig: die Maskenpflicht. Nicht nur, dass Gäste beim Betreten von Restaurants, Cafés oder Kneipen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Auch dass es diese Pflicht in anderen öffentlichen Bereichen gibt. „Die Bevölkerung muss von den Masken befreit werden“, fordert Haumann. Stattdessen sollten allen Personen, die besonders gefährdet sind an Sars-Cov-2 zu erkranken, vom Land eine medizinische Maske zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie sich vor Infektionen schützen können. Haumann sieht in der Maskenpflicht ein Problem für die Gastronomie und den Tourismus. Für die über 150 000 Angestellten der Branche sei es schwer, während der gesamten Arbeitszeit und bei hohen Temperaturen die Masken zu tragen. Und die Pflicht halte viele davon ab, in Gaststätten zu gehen oder Hotels zu buchen.

Immerhin soll die Maskenpflicht ab kommenden Mittwoch in Rheinland-Pfalz gelockert werden. Während Kino- und Theatervorstellungen und bei Gottesdiensten ist der Mundschutz von da an nicht mehr notwendig.

Allenfalls am Rande spielte bei dem Treffen am Dienstag das Thema Schule eine Rolle. Das bestätigte Müller unserer Zeitung. Das ärgert viele Eltern. Noch immer ist unklar, wie es nach den Sommerferien weitergeht. „Hehres Ziel“ sei es, so Müller, dass dann wieder alle Schüler regulär in die Schule kommen können. Dass das Thema Schulöffnungen nicht besprochen worden ist, ärgert auch den Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit. Er schlägt vor, alle Schüler, Lehrer, Hausmeister, Schulsekretärinnen und Busfahrer jeweils in den Ferien auf eine Infektion zu testen. Doch sein Vorschlag habe beim Treffen in der Staatskanzlei kein Gehör gefunden, sagt Streit. Die Schulträger, also etwa die Landkreise, könnten keine Schulöffnungen anordnen, das sei Aufgabe des Landes. Es muss also seitens des rheinland-pfälzischen Bildungsministerium beschlossen werden, dass alle Schulen wieder für den regulären Unterricht öffnen müssen. Die AfD-Fraktion im Landtag hatte kürzlich gefordert, den Kommunen im Land, in denen die Zahl der Neuinfektionen niedrig ist, zu ermöglichen, Kitas und Schulen dort zu öffnen.