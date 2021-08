Gesundheit : Rheinland-Pfälzer sind Zahnarzt-Muffel

Nur wenige Rheinland-Pfälzer gehen regelmäßig zum Zahnarzt. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Trier In kaum einem anderen Bundesland gehen die Menschen weniger zum Zahnarzt als in Rheinland-Pfalz. Und das hat Folgen, für die Zahngesundheit, aber auch für den Geldbeutel. Ein Grund, aber nicht der einzige, ist Corona.

Die Rheinland-Pfälzer lassen sich nicht gern in den Mund schauen. In fast keinem anderen Bundesland gehen die Menschen seltener zum Zahnarzt. Das geht aus dem neuesten Zahnreport der Krankenkasse Barmer hervor. Vor allem im vergangenen Jahr ist die Zahl der Zahnarztbesuche in dem Bundesland nun zusätzlich zurückgegangen. Grund: Corona. Die von Barmer-Landeschefin Dunja Kleis vorgelegten Zahlen zeigen, dass es vor allem im zweiten Quartal, als es zum ersten Lockdown gekommen ist, noch weniger Zahnarztbesuche gegeben hat.Obwohl die Arztpraxen nicht geschlossen waren. Kleis vermutet, dass die Patienten Angst hatten, sich mit Corona anzustecken. Dazu gebe es aber keinen Grund, sagt die Barmer-Landeschefin: „Die Hygienemaßnahmen in Zahnarztpraxen bieten einen sehr guten Schutz vor Corona. Daher sollte man den Zahnarztbesuch in der Corona-Pandemie grundsätzlich nicht scheuen.“ Wer nicht zum Zahnarzt gehe, riskiere nicht nur Zahnschmerzen, sondern langfristig auch hohe Zahnarztkosten.

2019 gingen Zweidrittel (68,0 Prozent) der Rheinland-Pfälzer zum Zahnarzt. Das ist der drittschlechteste Wert in ganz Deutschland. Nur in Bremen und im Saarland gingen noch weniger Menschen zum Zahnarzt. Im Bundesschnitt besuchten etwas mehr als 70 Prozent der Deutschen in dem Vor-Corona-Jahr einen Zahnarzt.

2020 sank die Zahl der Zahnarztbesuche der Rheinland-Pfälzer noch weite, nämlich um 7,1 Prozent. Besonders deutlich sei der Rückgang dann im zweiten Quartal des vergangenen Jahres gewesen, sagt Kleis. Knapp über 20 Prozent weniger Versicherte gingen im Vergleich zum Vorjahresquartal zum Zahnarzt.

Vor allem die Zahnvorsorge, also etwa die Zahnsteinentfernung bei den Erwachsenen, die Kontrolle der Zähen bei Kinder und Jugendlichen und die Früherkennung. Diese Leistungen hätten die Zahnärzte im vergangenen Jahr für die Barmer-Versicherten aus Rheinland-Pfalz i zu 5,3 Prozent seltener abgerechnet als im Vorjahr, so Kleis. „Das ist keine gute Entwicklung“, meint die Barmer-Landeschefin. Bereits im Jahr davor nahmen es die Rheinland-Pfälzer mit der Zahnvorsorge schon nicht so genau. Lediglich 47,3 Prozent ließen sich mindestens einmal im Jahr auf die Zähne schauen. Auch damit bildet Rheinlandland-Pfalz das Schlusslicht in Deutschland, gefolgt vom Saarland, Nordrhein-Westfalen und Bremen (42,5 Prozent).

Nicht nur mit der eigenen Zahngesundheit nehmen es die Rheinland-Pfälzer nicht so ernst. Auch die Zahnvorsorge der Kinder lässt aus Sicht der Krankenkasse deutlich zu wünschen übrig. Zahnärzte hätten 2019 nicht mal jedes dritte (28,4 Prozent) rheinland-pfälzische Kind zur Früherkennungsuntersuchung gesehen. Auch hier liege Rheinland-Pfalz unter dem Bundesschnitt (31,3 Prozent) und weit hinter Spitzenreiter Bayern (37,8 Prozent). Hinter Rheinland-Pfalz landen im Zahnreport nur noch Niedersachsen (28,0 Prozent), Hamburg (27,5 Prozent), das Saarland (23,2 Prozent) und Bremen (22,2 Prozent). „Gerade kleine Kinder profitieren vom regelmäßigen Zahnarztbesuch. Gesunde Milchzähne senken das Risiko von Zahnfehlstellungen, die aufwändig korrigiert werden müssen“, erklärt Kleis.

Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren sollten sich zweimal jährlich zahnärztlich untersuchen lassen, rät die Krankenkassen. Doch gerade einmal zwei von drei Kindern und Jugendlichen hätte 2019 diese sogenannte Individualprophylaxe erhielten. Auch hier liege Rheinland-Pfalz unter dem Bundesdurchschnitt.