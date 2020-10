Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Rheinland-Pfalz verschärft Regeln - Auch Reisende aus deutschen Risikogebieten müssen in Quarantäne

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Achtung: Wer in den Herbstferien nach Berlin fahren will, der muss damit rechnen, dass er nach der Rückkehr in Quarantäne muss.