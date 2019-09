Trier In Rheinland-Pfalz werden kaum noch Windräder gebaut. Neben Naturschutzklagen gibt es dafür viele Gründe. Alle Beteiligten machen sich gegenseitig für die Situation verantwortlich.

Seit Schüler und Studenten die deutsche Gesellschaft mit ihren Aktionen gegen den Klimawandel aufrütteln, wird auch wieder heftig über Windkraft diskutiert. Auf das Atomunglück von Fukushima war ein Bauboom gefolgt, der allmählich abebbte. Und inzwischen kommen in Rheinland-Pfalz kaum noch neue Anlagen hinzu: Im ersten Halbjahr 2019 wurden nur 15 neue Windräder in Betrieb genommen und sechs weitere genehmigt. Ein Bruchteil dessen, was in den Vorjahren üblich war.

Laut Bundesverband Windenergie stecken 11 000 Megawatt Windenergie in Genehmigungsverfahren fest. Mehr als 300 Anlagen werden nach Auskunft der Fachagentur Windenergie beklagt – am häufigsten aus Artenschutzgründen. Gegen 60 Prozent der Windräder prozessieren demnach Umwelt- und Naturschutzverbände. Aber auch Anwohner wehren sich. Mehr als 1000 Windkraftanlagen könnten bundesweit wegen Bedenken der Deutschen Flugsicherung nicht realisiert werden. Ein guter Teil davon war in der Region Trier geplant: Das Drehfunkfeuer bei Nattenheim in der Eifel bedeutete das Aus für rund 100 Anlagen im Umkreis von 15 Kilometern. Auch rings um das Regenradar in Neuheilenbach gibt es eine Tabuzone, ebenso wie im Umkreis der Flughäfen Spangdahlem und Hahn.