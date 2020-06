Lehrer in Rheinland-Pfalz : Attest nur vom Amtsarzt?

Trier/Mainz Gesundheitsämter sollen entscheiden, ob Lehrer daheim bleiben können, sagt Christian Baldauf (CDU). Gewerkschaften sind empört.

Geht im August das neue Schuljahr los, könnte der Start in mancher Klasse einer Wundertüte gleichen. Niemand weiß, wer drin ist. Denn manche Frage bleibt in Zeiten der Corona-Krise geheimnisvoll. Wie viele Lehrer zählen zur Risikogruppe? Wie viele lassen sich krankschreiben und können ihre Schüler überhaupt direkt in der Schule unterrichten?

Antworten fordert der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, der vom SPD-geführten Bildungsministerium klare Vorgaben erwartet, wann Lehrer Unterricht in Schulen geben müssen und wann sie zu Hause bleiben. „Diese Vorgaben müssen berücksichtigen, ob Lehrerinnen und Lehrer zur Risikogruppe gehören, beispielsweise aufgrund einer Vorerkrankung, aufgrund ihres Alters oder weil sie mit einer Risiko-Person zusammenleben“, findet Baldauf. Das letzte Wort, so sagt er, sollen aber die Gesundheitsämter haben. „Ein Amtsarzt muss prüfen und entscheiden, ob eine Lehrkraft aufgrund ihrer Biografie und der Vorgaben nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden darf. Er attestiert die Unterrichtsbefreiung“, sagt der Politiker, der die CDU 2021 in die Landtagswahl führt. Baldauf spricht von einer Fürsorgepflicht des Landes und fordert, die Gesundheitsämter personell aufzustocken.

Die Lehrergewerkschaften kochen hingegen vor Wut und lehnen den Vorstoß ab, ein Attest vom Amtsarzt ausstellen zu lassen. Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sieht Lehrer damit dem Vorwurf ausgesetzt, einfach blau zu machen. „Herr Baldauf schießt gewaltig über das Ziel hinaus. Diese Forderung wird nicht dem gerecht, was Lehrer in der Krise leisten und wie sich viele von zu Hause einbringen, um Kindern und Jugendlichen etwas beizubringen. Man sollte vorsichtig damit sein, Lehrern und auch Hausärzten zu unterstellen, leichtfertig mit Krankschreibungen umzugehen.“

Cornelia Schwartz, Landeschefin des Philologenverbandes, lehnt ein Attest durch Amtsärzte ebenfalls ab: „Wer so was fordert, stellt Lehrer unter den Generalverdacht, sich einen faulen Lenz zu machen, wenn man ihnen nicht auf die Finger guckt“, moniert Schwartz. Sie behauptet, dass es mit dem allergrößten Teil der Lehrer keine Probleme in der Krise gebe. „Ein, zwei schwarze Schafe gibt es immer, das ist in jedem Beruf so. Man muss klar sagen: Es gibt bei uns in Rheinland-Pfalz viele Lehrer, die jeden Tag in den Präsenz­unterricht kommen, obwohl sie Risikogruppe sind. Meist nehmen sie sich noch mehr Arbeit mit nach Hause als sonst.“

Auch das Bildungsministerium weist den Vorschlag der CDU zurück. Sprecherin Sabine Schmidt sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Herr Baldaufs Vorschlag spricht den rheinland-pfälzischen Hausärztinnen und Hausärzten, die ihre Patientinnen und Patienten und deren Krankheitsgeschichte teilweise seit Jahren kennen und begleiten, die medizinische und gesellschaftspolitische Kompetenz ab. Das ist entschieden zurückzuweisen.“ Sinnvoller sei ein hausärztliches Attest und Beratung der Lehrer. „Wir arbeiten in dieser Frage deswegen sehr eng mit unserem Institut für Lehrergesundheit zusammen, das die arbeitsmedizinische Expertise miteinbringt“, sagt Schmidt.

Auch Landeselternsprecher Reiner Schladweiler hält nichts davon, Atteste ausschließlich von Amtsärzten ausstellen zu lassen. „Irgendwann müssen wir noch Amtsärzte von Amtsärzten kontrollieren lassen. Wo kommen wir da hin?“, fragt er. Trotzdem drücke der Schuh zum neuen Schuljahr gewaltig, gibt sich der Temmelser (Kreis Trier-Saarburg) keinen Illusionen hin. „Viele Lehrer werden nicht in den Klassen unterrichten können, weil sie zur Risikogruppe gehören.“

Rund 15 Prozent der gut 41 000 Lehrer in Rheinland-Pfalz arbeiten zurzeit ausschließlich von zu Hause, teilt das Bildungsministerium mit. Das sind mehr als 6100 Lehrer. Sprecherin Sabine Schmidt sagt hoffnungsvoll: „Zum neuen Schuljahr stehen bis zu 1625 verbeamtete Lehrkräfte aus unserem Vertretungspool zur Verfügung, soweit sie nicht in anderen längerfristigen Krankheitsvertretungen gebunden sind. Dazu kommen in Grundschulen 228 sogenannte Feuerwehrlehrkräfte als Vertretungskräfte, die im kommenden Schuljahr auch noch einmal aufgestockt werden. Darüber hinaus können selbstverständlich bei Bedarf Vertretungsverträge geschlossen werden.“