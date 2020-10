Kostenpflichtiger Inhalt: Gefährliche Arzneimittel : Contergan-Tests in Wittlich: Aufarbeitung des Skandals läuft

Foto: TV/Bernhard Heller

Wittlich An mehr als 300 kranken Kindern wurden 1960 in einem Heim Medikamente getestet. TV-Recherchen zeigen: Ein Einzelfall ist das, was damals geschah, nicht.