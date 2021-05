Gesellschaft : Pandemie = Zeit des Ausmistens

„Das hatte ich ja schon seit Jahren nicht mehr an! Weg damit!“ Viele haben die Corona-Zeit genutzt, um Ungeliebtes loszuwerden. Foto: dpa-tmn/Bodo Marks

Trier Menschen in der Region sortieren so viele Sachen aus, dass Altkleidersammler und Second-Hand-Shops kaum mehr hinterher kommen. Der Online-Verkauf boomt.

Kein Urlaub, kein Training, keine Treffen mit den Freunden. Was soll man da schon machen? Die Antwort auf diese Frage lautet in der Pandemie offensichtlich für viele Menschen in der Region: Ausmisten! Endlich mal den Kleiderschrank durchforsten und alles, was nicht mehr passen will, rigoros aussortieren. Abnehmen funktioniert ja seit Corona sowieso nicht. Weg damit! Genau wie all die Autoteile in der Garage, das alte Kinderspielzeug, die Fahrräder, die seit Jahren keiner nutzt...

Menschen haben zuletzt so viel Kleidung abzugeben, dass das Deutsche Rote Kreuz beim Einsammeln an seine Grenzen stößt. „Wir kommen mit der Entleerung nicht nach“, sagt Rainer Hoffmann, Geschäftsführer des DRK Bitburg-Prüm. Er bittet Bürger darum, Kleidung nicht einfach vor den Containern abzulegen, wenn diese voll sind – so wie dies zuletzt oft zu beobachten war, sondern die Tüten noch mal mit nach Hause zu nehmen. „Wenn der nächste Schauer kommt, können wir die Sachen sonst entsorgen“, sagt Hoffmann. Damit sei niemandem gedient.

„Unser Lager ist voll“, heißt es auch vom Second-Hand-Kaufhaus des Alibi-Eifelservice in Bitburg. Winterkleidung nehme man deshalb aktuell keine mehr entgegen. Aber kein Problem, in der Nähe finden sich noch Abnehmer: Der Bitburger DRK-Kleiderladen freut sich weiter über Spenden – zumal er bald in größere Räume zieht.

Nicht nur das Angebot an Gebrauchtem ist in der Pandemie groß. Das gilt auch für die Nachfrage. So berichtet Ute Sadri von der gleichnamigen Trierer Second-Hand-Boutique, wie froh die Kunden seien, wieder bei ihr einkaufen zu können. Auch Detlef Schieben von der Awo Möbelbörse spricht von einem „riesigen Nachholbedarf“ in Trier. „Die haben uns hier fast die Bude eingerannt“, sagt er und freut sich nach verlustreichen Monaten endlich wieder öffnen zu dürfen. Das Gute an der großen Nachfrage ist auch, dass das zwischenzeitlich völlig überfüllte Lager wieder Platz für neue, alte Schränke oder Betten, für Töpfe und Geschirr bietet. „Wir mussten im Lockdown viel ablehnen“, sagt Schieben. Auch manche Wohnungsauflösung sei wegen Platzmangels nicht mehr möglich gewesen.

Nicht alle wollen ihre Sachen aber einfach verschenken. Viele haben die Pandemie genutzt, um sich ein bisschen Geld mit Gebrauchtem dazuzuverdienen. Das belegen Zahlen des Internet-Marktplatzes eBay Kleinanzeigen: Seit Beginn des ersten Lockdowns am 16. März 2020 habe sich die Zahl der täglich aufgegebenen Anzeigen bis Ende April 2020 teilweise verdreifacht, teilt Pressesprecher Pierre Du Bois auf Anfrage mit. „Offensichtlich haben die Deutschen die Zeit genutzt, um ,auszumisten’“, sagt er. Aktuell seien mehr als 53 Millionen Anzeigen verfügbar – ein Plus von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.