Designierter Landesvorsitzender : Interview mit Christian Baldauf: Wofür steht die rheinland-pfälzische CDU noch?

Aktuell ist Christian Baldauf Fraktionsvorsitzender der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Christian Baldauf will am kommenden Samstag auf dem Parteitag die bisherige CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner an der Spitze ablösen. Über seine Gemeinsamkeiten mit Friedrich Merz, warum außer ihm keiner Parteichef werden will und wofür die Christdemokraten in Rheinland-Pfalz inhaltlich eigentlich noch stehen.