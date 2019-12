Trier/Mainz Jugendliche arbeiten dann konzentrierter und schreiben bessere Klausuren, sagen Wissenschaftler. Das Problem sei der desaströse Busverkehr, wettert der Regionalelternsprecher.

„Gerade Jugendliche, die genetisch schon später ins Bett gehen, zwingen wir durch einen frühen Schulstart um acht Uhr in ein chronisches Schlafdefizit“, sagt Weeß. Schüler arbeiteten dann unkonzentrierter, schrieben schlechtere Klausuren als am Vormittag, die Gefahr von ungesunder Ernährung und Übergewicht steige. „Studien zeigen, dass Jugendliche schon deutlich bessere Ergebnisse hinlegen, wenn der Unterricht nur um eine halbe Stunde nach hinten verlagert wird. Wenn wir über enttäuschende Bildungsergebnisse sprechen, müssen wir auch in den Blick nehmen, wann die Schule anfängt“, sagt Weeß, der im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung sitzt. Deutschland solle sich an Ländern wie Frankreich und England ausrichten, wo die Schule später anfange.