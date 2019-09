Trier Görlitz statt Genua? Leipzig statt London? Sollen Schulfahrten künftig eher nach Deutschland statt ins Ausland gehen? Durch die Klimadebatte erhält die Diskussion neuen Antrieb.

In den rheinland-pfälzischen Richtlinien für Schulfahrten steht ausdrücklich: „Klassen- und Kursfahrten sollen grundsätzlich im Inland durchgeführt werden.“ Mit der Diskussion um Klimaschutz gewinnt diese Vorgabe nun wieder an Relevanz. Vor diesem Hintergrund sei es „richtig zu hinterfragen, ob es in jedem Fall eine Flugreise sein muss, oder ob es nicht Ziele in der näheren Umgebung gibt, die dem pädagogischen Anspruch ebenso gerecht werden“, sagt ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums.