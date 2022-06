Verbraucher : Ölembargo sorgt für steigende Preise an Zapfsäulen und beim Heizöl (Update)

Die Preise an den Tankstellen steigen weiter. Foto: dpa Foto: dpa/Carsten Koall

Trier Ab Morgen soll Sprit in Deutschland billiger werden. Dann greift der Tankrabatt. Doch noch heute legen die Preise an den Tankstellen in der Region Trier kräftig zu. Und das von den EU-Staaten beschlossene Ölembargo gegen Russland könnte die Preise weiter in die Höhe treiben. Die rheinland-pfälzische Grünen-Politikerin Jutta Paulus fordert eine stärkere Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten.