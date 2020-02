Kostenpflichtiger Inhalt: Hintergrund : Polizeieinsätze im Fußball: Wer soll das bezahlen?

Bundesweit liegen Kosten für Polizeieinsätze im Fußball im satten Millionenbereich. Länder denken darüber nach, Profivereine zur Kasse zu bitten. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Trier/Mainz Das Land erwägt, den Profifußball für Polizeieinsätze zur Kasse zu bitten. Die Idee findet nicht nur Fans.

Werder Bremen inszeniert sich in Fußball-Deutschland gerne als gallisches Dorf, das wenig Geld in der Kasse hat und trotzdem die größen Römer schlagen kann (die in der Bundesliga halt Bayern München oder Borussia Dortmund heißen). Wo den Norddeutschen im Abstiegskampf gerade die Schlagkraft fehlt, ist die kleine Stadt Bremen deutlich erfolgreicher in ihrem Streit mit der vermeintlich übermächtigen Deutschen Fußball Liga (DFL).

Es geht um die Frage, ob Vereine für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen zahlen sollen, die viele Zuschauer besuchen und bei denen mit schweren Ausschreitungen der Fans zu rechnen sind. 1,17 Millionen Euro hat Bremen bislang von der DFL erstritten, die aber angekündigt hat, den Rechtsweg auszuschöpfen. Ein Streit, den auch das rheinland-pfälzische Innenministerium gespannt verfolgt.

Das Land wartet weitere Urteile ab, denkt aber daran, Profivereine aus der 1. und 2. Bundesliga für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen zur Kasse zu bitten. In der Antwort des SPD-geführten Hauses auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert heißt es, bei kommerziellen Hochrisiko-Veranstaltungen erscheine es „nicht mehr zumutbar, den durch gewinnorientierte Veranstaltungen ausgelösten polizeilichen Mehraufwand allein durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler tragen zu lassen“.

Rheinland-Pfalz hofft auf eine gemeinsame Lösung aller Länder. Eine eigene Gebührenordnung schließt das Land – falls ein bundesweiter Deal platzt – nicht aus. Diese stößt allerdings auf Skepsis, weil sie sich nicht auf Fußball beschränken dürfte, wie Kritiker monieren und das Land in der Antwort an Matthias Lammert selbst zugibt. Kosten geltend zu machen, käme dann „auch anlässlich von großen Konzerten oder Musikfestivals in Betracht, sofern in diesem Zusammenhang erfahrungsgemäß mit nicht unerheblichen gewalttätigen Auseinandersetzungen zu rechnen ist und diese nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt sind“, heißt es darin.

CDU-Mann Lammert warnt davor und beäugt auch die Idee kritisch, Fußballvereine zur Kasse zu bitten „Wenn es eine Regel gibt, dann müsste sie bundesweit gelten. Es wäre Wettbewerbsverzerrung, wenn Profivereine in Rheinland-Pfalz für Polizei-Einsätze zahlen müssen, in anderen Bundesländern aber nicht.“ Gespalten ist auch der rheinland-pfälzische Steuerzahlerbund. Frank Senger, Leiter der Abteilung Haushalt und Finanzen, hält eine „freiwillige und bundeseinheitliche Beteiligung der Profivereine an den Polizeikosten“ aber für „absolut angebracht“, denn: „Fairplay mit dem Steuerzahler heißt für den Profifußball, ihn bei den Polizeikosten nicht alleine auf dem Spielfeld stehen zu lassen.“

Die AfD-Fraktion im Mainzer Landtag warnt davor, „dass viele kleinere Vereine durch eine generelle Beteiligung in erhebliche finanzielle Bedrängnis oder gar in eine existenzbedrohende Lage geraten würden“. Das könne nicht im Sinne des Breitensports und der vielen rheinland-pfälzischen Fußballfans sein, sagt die Fraktion auf TV-Anfrage.

Aus dem Innenministerium heißt es wiederum, dass Kosten nicht die Amateurvereine treffen soll – wie das fünftklassige Eintracht Trier. Thomas Metzger vom Supporters Club Trier sagt: „Die Profivereine, die in der 1. und 2. Liga mit Fußball viel Geld kassieren, dürfen sich ruhig an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligen. Vereine in der Oberliga und Regionalliga würden an satten Rechnungen kaputt gehen“, betont der Fan von Eintracht Trier, wo die Polizei bei Heimspielen in dieser Saison bislang 2194 Einsatzstunden angesammelt hat, die den Steuerzahler rund 130 000 Euro kosten.

Metzger mahnt an, die Zahl der eingesetzten Polizisten kritisch zu hinterfragen. „Die Hälfte an Einsatzkräften würde oft reichen. Wir haben doch keine 4000, 5000 Zuschauer bei Heimspielen“, moniert er. Insgesamt fallen in dieser Saison in Rheinland-Pfalz von der Bundesliga bis in die Oberliga mehr als 35 000 Einsatzstunden von Polizisten an, die sich auf Kosten von 2,15 Millionen Euro belaufen. Das Land weist aber darauf hin, dass diese Zahlen alle Spiele umfassen – nicht nur die besonders riskanten.