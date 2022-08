Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ : Warum Tropfbewässerung super ist

Trier In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Wie sie vor dem Urlaub zum Fan der Tropfbewässerung wurde.

Wenn er was macht, dann gründlich. Und so hat er eine neue Hauptwasserleitung einmal im Karree um unseren Gemüsegarten geführt. Ich hätte die wahrscheinlich einfach hingelegt und wäre täglich dreimal drüber gestolpert. Er hat sie in einem ordentlichen Schlitz verbuddelt. Von dieser Leitung ließ er einen anderen Schlauch abzweigen, der unsere fünf großen Gemüsebeete versorgt. Natürlich unterirdisch. Jedem Beet verpasste er einen eigenen Kran, an den er dann das zum jeweiligen Gemüse passende Tropf- oder Düsenbewässerungssystem hängte. Und zwar so, dass man für jede Pflanze separat die Wassermenge regulieren kann, indem man das Tropfventil oder die Sprühdüsen etwas weiter auf- oder zudreht. Ein Computer sorgt dafür, dass die Pflanzen morgens um 5 und um 8 Uhr je für zehn Minuten Wasser bekommen. Das hatte der Computer selbst vorgeschlagen, nachdem wir ihm gesagt hatten, welchen Boden und welches Gemüse wir haben. Ganz schön schlau! Auch zum Gewächshaus führt eine Leitung mit eigenem Computerchen, das den wild wuchernden Tomaten und Melonen um 6 Uhr 20 Minuten lang Wasser gönnt. Um alles gleichzeitig zu bewässern, reicht der Druck nicht, erklärt mein Mann, der nun daran tüftelt, welchem Gemüse man wieder was abzwacken kann, um Wasser zu sparen. Wobei das System, so verspricht es der Hersteller, im Vergleich zu herkömmlichen Bewässerungsmethoden auch so schon bis zu 70 Prozent Wasser spart. Um den kritischen Leser etwas milder zu stimmen, sei gesagt, dass wir alles so bedacht haben, dass man nach Regenzeiten auch unsere Tanks anschließen und das Trinkwasser abkoppeln könnte.