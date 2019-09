Trier Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Michael Horper fürchtet, dass strengere Auflagen seinen Berufsstand gefährden. Weniger als zehn Prozent des Fleischs im Supermarkt stammt von Tieren aus Haltungsbedingungen, die deutlich besser sind als der gesetzliche Standard.

Intelligente Tiere, die auf engstem Raum über den beißenden Dämpfen ihrer eigenen Gülle zusammengepfercht werden, die niemals das Sonnenlicht sehen und so wenig Beschäftigung haben, dass sie irgendwann anfangen, sich gegenseitig die Schwänze abzubeißen: Vielen Verbrauchern vergeht der Appetit aufs Schnitzel, wenn sie sich vor Augen führen, wie das Fleisch produziert wurde.

Die Auswahl an Alternativen ist allerdings gering – zumindest dann, wenn man in Supermärkten und Discountern einkauft. Ein Marktcheck der Verbraucherzentralen zeigt, dass dort weniger als zehn Prozent des Fleischs von Tieren aus Haltungsbedingungen stammt, die deutlich besser sind als der gesetzliche Standard.

Zu erkennen sind diese Bedingungen an dem vierstufigen, freiwilligen Siegel „Haltungsform“, das acht Handelsketten im April 2019 eingeführt haben. 1631 Fleischprodukte haben die Verbraucherzentralen nun bundesweit unter die Lupe genommen. Das Ergebnis war ernüchternd. „Weniger als zehn Prozent waren mit Stufe 3 und 4 gekennzeichnet. Diese stehen für deutlich bessere Haltungsbedingungen“, sagt Ernährungsexpertin Waltraud Fesser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Das ist viel zu wenig und schränkt die Auswahl beim Einkauf ein.“ Bei Haltungsstufe 4 handelte es sich fast ausschließlich um Bio-Fleisch. Etwa ein Drittel der Produkte (34 Prozent) stammte aus der Haltungsform 2 – in der Regel Geflügelfleisch. Hier liegen die Anforderungen nur wenig über dem Mindeststandard. Mehr als die Hälfte des Fleischs jedoch (56 Prozent), findet sich in Stufe 1 – und erfüllt damit gerade mal den Mindeststandard.