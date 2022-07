Sommer daheim: : Villa Borg: Hier entdecken Kinder römische Geschichte

Die Römische Villa Borg bietet auch jungen Leuten viele Möglichkeiten, in das Leben der Alten Römer einzutauchen und zu erleben, wie spannend deren Alltag war. Foto: Archäologiepark Römische Villa Borg/MORITZ LEG

Perl-Borg Ausflugstipp für Familien in der Großregion: In der römischen Villa Borg können Kinder an Ausgrabungen teilnehmen und ihre eigenen Öllampen töpfern. Wir haben uns auf die Spuren der Römer gemacht.

Von Isabelle Schmitt​

Vor etwa 2000 Jahren lebte ein reicher römischer Gutsherr mit seiner Familie und Arbeitern auf einer Anhöhe zwischen Saar und Mosel. Sein Anwesen, der heutige Archäologiepark „Villa Borg“ in Perl, demonstriert eindrucksvoll das privilegierte Leben der Römer im heutigen Dreiländereck. Den Besuchern werden hier täglich Führungen und Mitmachangebote rund um das Leben und die Arbeit einer längst vergangenen Zeit angeboten.

Schon an der Pforte des Freilichtmuseums tauchen die Besucher in ein anderes Zeitalter ein. Ein Schritt durch das Torhaus und schon steht man mitten in der rekonstruierten römischen Anlage.

Ein langer, mit Kies ausgelegter Weg führt direkt auf das Herrenhaus zu. Hier befinden sich das archäologische Museum, ein antikes Villenbad, die Taverne im Nebenhaus und viele weitere Ausstellungsräume der Villa. Zum Außenbereich gehört das Handwerkerdorf, in dem Kinder und Erwachsene die römische Handwerkskunst entdecken und ausprobieren können.

Nur wenige Schritte weiter liegt die Ausgrabungsstätte. Hier können die Kinder nach echten Fundstücken suchen. „Das können zum Beispiel präparierte Knochen oder Nägel sein, und mit etwas Glück verstecken sich dort auch kleine Goldmünzen. Die dürfen sogar mitgenommen werden“, erklärt Museumspädagoge Alexander Weisgerber.

Die Kindergrabungen sind auch dieses Jahr Teil des Ferienprogramms der Villa Borg. Zum Auftakt der schulfreien Zeit startet „Ferien im Museum“ am 27. Juli. Bis zum 31. August werden jeden Mittwoch und zweiten Freitag im Monat eine Führung und mehrere Mitmachprogramme für die ganze Familie angeboten. Der erste Tag startet um 9.30 Uhr mit dem Mosaiklegen im Spielzimmer der Villa. Hier sind Geduld und Fingerfertigkeit gefragt. Die kleinen Keramiksteinchen werden frei oder nach Vorlage zu kleinen Bildern zusammengesetzt und dürfen im Anschluss den Weg mit nach Hause antreten. „Anschließend zeigen wir in etwa 60 Minuten die ganze Anlage der Villa Borg. Dazu gehört auch das Herrenhaus oder die Blumengärten im Hinterhof“, erzählt Weisgerber. Nach der Führung gibt es für alle eine große Pause. „Die reicht auch aus, um sich in der Zwischenzeit mal einen römischen Snack in unserer Taverne zu genehmigen.“

Mit dem Brotbacken in der römischen Küche beginnt um 14 Uhr der letzte Programmpunkt des Tages. Vom losen Getreide bis hin zum ofenfrischen Brot wird jeder Schritt genau erklärt. Doch ohne Arbeit kein Vergnügen – nach einer Einführung dürfen Klein und Groß eigenständig den Teig zubereiten und das Erlernte direkt umsetzen. Als Belohnung gibt es am Ende für jeden Teilnehmer ein kleines „Römerbrot“ zum Mitnehmen. Wer im Anschluss noch etwas die Sonne genießen möchte, kann es sich unter einem schattigen Baum oder auf der Veranda gemütlich machen.

„Jeder Programmtag in den Sommerferien ist unterschiedlich gestaltet. Die Villenführung ist immer mit dabei, sonst bieten wir aber auch Öllampen töpfern, Ausgrabungen oder Speerwerfen an“, erklärt der Museumspädagoge. Eine Anmeldung ist sowohl für das gesamte Tagesprogramm möglich als auch für einzelne Programmpunkte. Der Eintritt in die Villa Borg kostet für Erwachsene sechs Euro und für Kinder bis 14 Jahre zwei Euro (für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei). Jede weitere Aktivität kann im Römermuseum vor Ort dazu gebucht werden. Für die Anreise mit dem Auto gibt es direkt vor der Villa Borg einen großen Parkplatz mit ausreichend Parkmöglichkeiten. Der Weg ist ab der Abfahrt Perl-Borg von der Autobahn 8 sehr gut ausgeschildert.

Besucher können Mosaike und Öllampen in der Villa Borg herstellen sowie töpfern. Foto: Moritz Leg