Wetter : Warmer Herbst: Trier toppt den Wetterrekord im Land noch

So viel Sonne und Wärme wie im Oktober gab es in Rheinland-Pfalz noch nie. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Trier Wetter-Rekord: So warm war in Rheinland-Pfalz noch kein Oktober – in Trier sogar noch wärmer als im Durchschnitt. Und davon, wie der Winter wird, haben Meteorologen schon recht genaue Vorstellungen.