Trier Die Trierer Staatsanwaltschaft hat einen 26-jährigen Wittlicher wegen eines tödlichen Sturzes seiner Freundin angeklagt. Der mehrfach vorbestrafte Mann war gerade erst auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden.

Wegen eines tödlich geendeten Beziehungsstreits hat die Staatsanwaltschaft einen 26-jährigen Mann aus Wittlich angeklagt. Der seit der Tat im August in Untersuchungshaft sitzende Mann soll seine Freundin bei einer Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung mit dem Messer verletzt und mehrfach geschlagen haben. Auf der Dachterrasse soll er die drei Jahre jüngere Freundin schließlich gegen die Brüstung gedrängt haben. Nach Angaben des Leitenden Trierer Oberstaatsanwalts Peter Fritzen stürzte die junge Frau schließlich über das Geländer und fiel neun Meter in die Tiefe. Das Opfer erlitt schwerste Kopfverletzungen, an deren Folgen die junge Fraue schließlich einen Tag später im Krankenhaus starb.