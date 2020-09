Tourismus : Tourismus in der Region profitiert von Urlaubern aus Deutschland

Trier Vor allem Radfahrer und Wanderer sorgen für zufriedene Gesichter bei Hoteliers, Vermietern und Campingplätzbetreibern. Allerdings werden Gäste aus dem Ausland schmerzlich vermisst.

Im Vergleich zu anderen Städten – Berlin meldete gerade mal eine 20-prozentige Belegung der Hotels – kommt Trier damit ganz gut weg. In diesem Jahr sind es allerdings nicht die klassischen Städtetouristen, die nach Trier gekommen sind. „Wir verzeichnen viele Aktivurlauber“, sagt Käthler. Vor allem Wanderer oder Fahrradfahrer seien im Sommer an der Mosel, im Hunsrück und in der Eifel unterwegs gewesen, berichtet Albrecht Ehses, Geschäftsführer für den Bereich Tourismus der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. „Zu den guten Nachrichten zählt auch, dass die durchschnittliche Reisedauer gestiegen ist“, so Ehses. Negativ hingegen schlägt sich das Ausbleiben ausländischer Urlauber in der Bilanz der Hoteliers und Touristikverbände nieder. Die bis Juni geltenden Reisebeschränkungen in Europa führten dazu, dass die Auslandsnachfrage in der Region Mosel-Saar um fast 70 und in der Eifel um rund 60 Prozent eingebrochen ist. Am deutlichsten spürbar ist der Rückgang bei Urlaubern aus den Niederlanden, Belgien, aber auch aus der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Großbritannien sind weniger Gäste nach Rheinland-Pfalz gekommen. Der Ausfall ausländischer Touristen hätte zum Teil durch Urlauber aus Deutschland kompensiert werden können, sagt Uschi Regh von der Eifel Tourismus in Prüm. Das bestätigt auch Tourismusexperte Ehses: „Vermehrt entdeckten Reisende aus ferneren Bundesländern die Region.“ Die stärkere Nachfrage aus Deutschland habe dazu geführt, dass die Zahl der Buchungen im Juli und August auf orjahresniveau gelegen habe. Vor allem Ferienwohnungen seien in diesem Jahr besonders stark gefragt. Einen Totalausfall habe es hingegen bei Geschäftsreisen und in Jugendherbergen gegeben, sagt Regh. Trotz der positiven Entwicklung in den vergangenen Monaten hinke insgesamt die Nachfrage und somit auch die Umsätze in der Gastronomie und im Tourismus in der Region weit hinter einer üblichen Saison zurück, sagt Ehses.