Katastrophenschutz: 13.08 Uhr in Trier-Euren – Die Bombe ist entschärft

Trier Nach 38 Minuten ist alles vorbei. Auf Holzpaletten festgezurrt liegt die entschärfte britische Fliegerbombe, die auf dem Sportplatz in Trier-Euren gefunden wurde, am Sonntag zum Abtransport bereit. Ihr Zünder allerdings birgt eine echte Überraschung.

Vier Ziffern machen allen Spekulationen ein Ende. 1944. Diese Zahl ist auf dem Zünder der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg eingraviert. Die britischen Kampfpiloten warfen sie also entweder noch im selben Jahr oder erst 1945 bei einem Bombenangriff auf Trier-Euren ab. Alle Vermutungen, die Bombe stamme von einem der sechs Mosquito-Bomber, die am 1. April 1943 einen Angriff auf das Bahnausbesserungswerk in Euren und Trier-West flogen, waren also falsch.