Gastbeitrag von Prof. Michael Jäckel 550 Jahre Uni Trier – wie die frühe Universität die Stadt geprägt hat

Der 16. März 1473 ist für Trier ein historisches Datum. Es markiert den Beginn der Universitätstradition. Wo sonst als in der Dietrichstraße sollte an dieses Ereignis erinnert werden? Die Zeit vor der Eröffnung war schwierig, die Eröffnung selbst empathisch und zeremoniell: eine Predigt im Dom („Über den heiligen Geist“), die Wahl des Rektors im Refektorium, eine Messe in Liebfrauen, ein Festschmaus in der Steipe.