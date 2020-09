Rotlicht missachtet und Fußgänger gefährdet: Verstöße wie hier an der Südallee in Höhe Stadtbad lassen sich in Trier oft beobachten. Blitzerampeln sollen das bald verhindern. 200 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot werden dann in einer solchen Situation fällig. Foto: Roland Morgen