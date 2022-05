Bald Gutachten : Trierer Amokprozess: Letzte Zeugen sagen aus - Wann das Urteil voraussichtlich fallen wird

Ein Justizbediensteter führt den Angeklagten am Donnerstag zu seinem Platz im großen Sitzungssaal des Trierer Landgerichts. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Mit der Vernehmung der letzten Zeugen ist am Donnerstag der Trierer Amokprozess fortgesetzt worden. Bislang sind in dem im August vergangenen Jahres begonnenen Mordprozess noch zwei weitere Verhandlungstage terminiert. Was heute passiert ist.