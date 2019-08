Trier-Olewig : Beim Trierer Weinfest läuft alles rund (Update/mit Fotos und Videos)

Info

Vergleichsweise wenige Zwischenfälle hat es bislang auf dem Trierer Weinfest gegeben. Das hat die Polizei gemeldet. Der erste Tag des Weinfestes sei für die Ordnungskräfte sehr entspannt gewesen. Trotz sehr hohen Besucheraufkommens hielten sich die polizeilichen Einsätze in Grenzen. Es kam lediglich zu kleineren alkoholbedingten Streitigkeiten am Rande des Festgeländes. Eine beteiligte Person wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Eine Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür wurde in der Olewiger Straße gemeldet. Etwas mehr zu tun gab es am Samstag. So vermeldet die Polizei eine Körperverletzung, Streitereien und drei Platzverweise. In zwei Fällen gab es dabei Widerstände gegen die Beamten, wobei diese auch Pfefferspray einsetzen mussten. Gestohlen worden ist ein Stehtisch. Ein Auto ist von Unbekannten zerkratzt worden (siehe Seite 9).