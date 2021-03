Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung und Corona : Schüler-Nachhilfe begehrter denn je: „Der Notendruck wird extrem steigen“

Während des Fernunterrichts der vergangenen Wochen wurden kaum Noten vergeben. Zurück in den Schulen, steigt der Druck. Nachhilfelehrer rechnen mit Zulauf. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier/Schweich Schulschließungen hin oder her: Bis zu den Sommerferien müssen die Lehrer die Leistung der Schüler in Noten fassen. Die ohnehin schon große Nachfrage nach Nachhilfe dürfte damit in den nächsten Wochen steigen. Dabei sind die Nachhilfelehrer schon jetzt ziemlich ausgebucht.