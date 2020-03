Kostenpflichtiger Inhalt: Geschlossene Schulen und Kitas : Bisher wenige Kinder in Notbetreuung in Trier und Umgebung

Europaweit haben Schulen, Restaurants, Bars sowie Kultur- und Sportstätten geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Foto: dpa/Dirk Waem

Trier Etliche Tausend Kinder und Jugendliche haben seit Montag kita- und schulfrei. Das Landesjugendamt kontrolliert, ob die strengen Vorgaben für Notgruppen eingehalten werden.

Die Schulen und Kindergärten in der Region sind geschlossen – bis auf Notgruppen, die aber nach Vorgabe des Landesjugendamtes nur für wirkliche Notfälle gedacht sind (siehe Extra).

Katrin Müller (Name von der Redaktion geändert) gehört mit ihrem Mann nicht zu einer der Berufsgruppen, für deren Nachwuchs die Notbetreuung vorgesehen ist. „Wenn beide Eltern Voll- oder nahezu Vollzeit arbeiten, das Kind noch klein ist, und die Großeltern bei der Betreuung außen vor bleiben sollen, ist das Problem daher groß“, berichtet Müller, Mutter einer Zweijährigen. Für so kleine Kinder lasse sich nicht ohne Weiteres eine Betreuung in der Nachbarschaft organisieren. Und der Jahresurlaub gehe schon nahezu komplett dafür drauf, sonstige Ferien- und Schließzeiten der Kitas abzudecken. „Und Home-Office mit Kleinkind geht auch nicht wirklich“, sagt Katrin Müller. Da sei man auf die Kulanz des Arbeitgebers angewiesen – selbst, wenn man bereit wäre, mit unbezahltem Urlaub größere finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen.

Info Betreuung nur im Notfall Durch die Schließung von Kitas und Schulen soll die Übertragung des Corona-Virus eingedämmt werden. Die Zahl der Infizierten soll so gering wie möglich gehalten werden. Nur so kann für alle, bei denen die Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt, ausreichend medizinische Hilfe gewährleistet werden. Notgruppen sind daher tatsächlich nur für echte Notfälle gedacht, bei denen es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. Eltern mit Berufen, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind, haben grundsätzlich Anspruch (Pflege und Gesundheitswesen, Feuerwehr, Polizei, Ordnungsbehörden, Justiz, wichtige Bereiche der kommunalen Aufgaben, Energie- und Wasserversorgung, Lehrkräfte, Erzieher und für die Versorgung relevante Bereiche im Einzelhandel). „Aber auch da ist zu prüfen, ob eine alternative Betreuungsmöglichkeit gegeben ist“, betont Rathaussprecher Schmitz. Die Notbetreuung soll auch für Eltern gelten, die keine andere Möglichkeit haben, ihrem Beruf nachzugehen, wie beispielsweise Alleinerziehende.

Das Verständnis bei den Eltern ist trotzdem groß, die meisten versuchen sich zu organisieren, so gut es geht. „Wir haben mit allen Eltern unserer 110 Kinder telefoniert“, berichtet zum Beispiel Barbara Janca, Leiterin des Waldorf-Kindergartens auf dem Trierer Petrisberg. „Und zumindest am Montag hat es bei uns so ausgesehen, als müssten wir keine Notgruppe einrichten.“ Selbstverständlich sei man allerdings vorbereitet, falls sich in den nächsten Tagen noch begründeter Betreuungsbedarf ergebe. „Und natürlich gilt Dienstpflicht“, betont Janca. Gearbeitet werde an der Kita in den nächsten Tagen an allem, für das sonst manchmal zu wenig Zeit bleibe. „Vorbereitungen, die Aktualisierung unserer Homepage, konzeptionelles Arbeiten zum Beispiel an der Weiterentwicklung unseres integrativen Konzepts“, zählt Janca auf.

An den städtischen Kitas ist die Lage ähnlich: „Die bisherigen Rückmeldungen einzelner Kitas haben eine sehr geringe Nachfrage ergeben“, teilt Rathaussprecher Michael Schmitz mit. Wie es weitergehe, sei allerdings abzuwarten. Die Notgruppen seien definitiv nur für echte Notfälle vorgesehen und die Kitas angehalten, selbst bei den besonderen Berufsgruppen den tatsächlichen Bedarf zu prüfen. Dazu wurden Fragebögen entwickelt, auf denen die Eltern unter anderem ihre Berufe und Begründungen angeben müssen, wann und warum sie auf Notbetreuung angewiesen sind.

Um das Risiko von Corona-Infektionen möglichst einzuschränken, gelten außerdem Sonderregeln: Die Kinder der Notgruppen essen in ihrem Raum und wechseln auch nicht zwischen den einzelnen Gruppen. Geburtstagsfeiern fallen aus, es gibt auch keine gruppenübergreifenden Spiele oder Aktivitäten in den Turnhallen. „Empfehlenswert ist es, sich so viel wie möglich mit den Kindern draußen auf dem Außengelände aufzuhalten“, heißt es außerdem in der Leitlinie, die allen Kitas zur Verfügung gestellt wurde.

Auch in den kirchlichen Kitas in Stadt und Landkreis haben am Montag nur wenige Eltern ihre Kinder zur Notbetreuung gebracht: „Aber das wird sicherlich in den nächsten Tagen zunehmen“, prognostiziert Sarah Hoffmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der kirchlichen Kita gGmbH, die in der Stadt Trier 26 Kitas betreibt und im Landkreis Trier-Saarburg 44. Wie strikt die Kriterien für die Aufnahme in eine Notgruppe umgesetzt werden, müsse sich dann im Einzelfall zeigen. „Es ist jedenfalls so, dass wir dem Landesjugendamt Rück­meldung geben müssen, wie viele Kinder wir aufnehmen und mit welcher Begründung“, sagt Hoffmann.

Kinder, die Schnupfen, Husten oder Fieber haben, seien generell ausgeschlossen von der Notbetreuung. „Die Eltern müssen uns zudem versichern, dass die Kinder in den vergangenen Tagen keine solchen Symptome hatten. Aber Fieber messen wir nicht – außer, ein Kind wird in der Betreuung dann krank. Aber da würden wir auch im Normalbetrieb dann die Temperatur überprüfen.“