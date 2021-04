Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Schön, schick und ganz in Pastell: Das Café Leanis in Trier startet mit Verve und selbstgemachten Leckereien

Vor der Eröffnung des Café Leanis: Betreiberin Vlora Richter (links) und Barista Viola Schawrin. Foto: Roland Morgen

Trier Neuzuwachs in der Trierer Gastro-Szene: Das Café Leanis öffnet am Samstag, 10. April, in der Viehmarktstraße sein To-go-Geschäft (zum Mitnehmen). Inhaberin Vlora Richter erzählt, warum alle Wände rosafarben gestrichen sind und was bei ihr auf den Tisch kommt.