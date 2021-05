Rehasport nach Corona-Infektion : Sportlich gegen Long-Covid

Info

Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. (DGPR) informiert, dass es bereits Reha-Programme für an Covid-19 Erkrankte gibt. Neben der Akut-Therapie, zum Beispiel im Krankenhaus, bieten einige Reha-Kliniken zwei- bis dreiwöchige Kuren an, beispielsweise in Heiligendamm oder Berchtesgaden.

Zurzeit gehe man davon aus, sagt Dr. Michael Keck, Vorsitzender des DGPR-Landesverbands Rheinland-Pfalz, dass etwa zehn Prozent der Infizierten an dem sogenannten „Long-Covid“ leiden würden. „Dafür gibt es bei den Krankenkassen bereits eine ICD-Nummer, was bedeutet, dass die Erkrankung klassifiziert ist und eine Therapie bei den Krankenkassen abrechenbar ist. Für eine Nachbetreuung wie beispielsweise die Sportgruppe des Vereins für Herzsport und Bewegungstherapie in Trier gibt es nach Kenntnis von Dr. Keck allerdings noch keine Möglichkeit der Abrechnung über die Krankenkasse. „Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation muss für Corona-Reha-Sport Standards erarbeiten und eine Übungsleiteraus- und -weiterbildung entwickeln. Das dauert erfahrungsgemäß einige Zeit. Zumal wir es ja mit einem neuen Krankheitsbild mit vielfältigen Symptomen zu tun haben“, erläutert Dr. Keck.

Allerdings könnten krankhafte Lungenveränderungen, Herzmuskelentzündungen, psychische Probleme und anderes über die etablierten Therapieformen behandelt werden, auch wenn sie durch Covid-19 ausgelöst wurden.