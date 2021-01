Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel : Dessous und mehr: Dieses neue Geschäft übernimmt die Ex-Woolworth-Filiale in der Trierer Brotstraße

Brotstraße 35-37: Das war seit 1958 die Adresse von Woolworth Trier. Jetzt gibt es einen neuen Mieter. Foto: Roland Morgen

Trier/Hagen Seit Woolworth raus ist, wird spekuliert, was die Trierer bald in der Brotstraße 35-37 shoppen können. Jetzt ist klar, in Kürze gibt es dort Dessous, Wäsche für Damen und Herren und Mode für große Größen. Wer hinter dem Angebot steckt: