Kostenpflichtiger Inhalt: Meinung : Die Untätigkeit rächt sich

Es wäre zu einfach, die Schuld an den Hallenproblemen allein dem Landkreis in die Schuhe zu schieben. Vielmehr müssen sich hauptsächlich die damals und teilweise heute noch aktiven Kommunalpolitiker auf Verbandsgemeindeebene an die eigenen Nase packen.