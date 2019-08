Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Immer wieder Drogenrazzien im Trierer Palastgarten

Bei der großangelegten Drogenrazzia am Dienstag im Trierer Palastgarten wurden mehren Personen kontrolliert und festgenommen. Foto: Polizei. Foto: Polizei Trier

Trier Die Polizei hat schon länger den Trierer Palastgarten als Drogenumschlagplatz im Visier. Immer wieder sind dort auch in der Vergangenheit Dealer festgenommen worden.

Die Drogenrazzia am Dienstagnachmittag im Trierer Palastgarten war nicht die erste, die die Polizei dort durchführte. Bereits mehrmals stießen die Ermittler dort auf Drogendealer und -konsumenten. Die Polizei hat den Park am Rande der Trierer Innenstadt schon länger im Visier als Drogenumschlagplatz. Im vergangenen November stellten Beamte bei mehreren Jugendlichen Betäubungsmittel und Bargeld im dreistelligen Bereich sicher. Im September vergangenen Jahres hat es eine ähnliche Aktion wie am Dienstag gegeben. Dabei überprüften die Beamten zahlreiche Personen im Palastgarten, stellten kleinere Mengen illegaler Drogen sicher und nahmen zwei Männer aufgrund bestehender Haftbefehle fest. Bereits damals hieß es, dass die Polizei den Park regelmäßig auf dem Plan ihres Streifendienstes habe.

Bei der Razzia am Dienstag wurden insgesamt 51 Personen im Trierer Palastgarten und am Hauptbahnhof kontrolliert. Gegen sieben Personen lagen bereits Haftbefehle vor, eine weitere Person wurde vorläufig festgenommen. Ihnen wird laut Polizei vorgeworfen, illegale Drogen vor allem an Jugendliche verkauft zu haben. Eine größere Menge Drogen sei bei der Aktion allerdings nicht sichergestellt worden. Nach Informationen von volksfreund.de beobachtete die Polizei bereits seit Wochen das Geschehen im Palastgarten von einem benachbarten Gebäude aus. In dem Park sollen die Dealer Drogen an verschiedenen Stellen versteckt haben.

Laut Andreas Stamm. Leiter der Suchtberatungsstelle Die Tür in Trier, gibt es in der Stadt keine offene Drogenszene, etwa Heroinabhängige, die offen Drogen konsumierten. Drogen würden hier eher auf privaten Treffen, Konzerten und gelegentlich auch an öffentlichen Plätzen wie Palastgarten oder Schulhöfen konsumiert. Zu den am meisten konsumierten illegalen Drogen zählten vor allem Cannabis, Amphetamin und Ecstasy. An erster Stelle stehe aber bei den meisten Jugendlichen Alkohol „als beliebtestes, leicht verfügbareres Mittel“, so Stamm.