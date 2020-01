Diskussion um den Abfall : Ebbt der Biomüll-Frust jetzt wieder ab?

Kein schöner Anblick: Es gibt immer noch überquellende Biomüll-Container, wie hier in der Trierer Hommerstraße. Foto: Rolf Seydwitz

Trier Die Verantwortlichen des Abfall-Zweckverbands reagieren auf die Beschwerden vieler Bürger. Ob’s reicht, ist fraglich.

Von Rolf Seydewitz

Dass es keine „normale“ Pressekonferenz ist, zu der der regionale Abfallzweckverband ART am Montagmittag geladen hat, ist schon an der Besetzung des Podiums erkennbar. Da sitzen mit Gregor Eibes, Günther Schartz und Heinz-Peter Thiel gleich drei Landräte einträchtig nebeneinander, dazu Verbandsdirektor Maximilian Monzel und an der Seite die versammelte Schar von Monzels Abteilungsleitern. Eigentlich fehlt nur einer: Eifelkreis-Landrat Joachim Streit, der den Abfallbereich aber ohnehin an seinen ehrenamtlichen Beigeordneten mit Geschäftsbereich delegiert hat.

Der Beigeordnete heißt Michael Billen, sitzt für die CDU im Mainzer Landtag und hat sich vor Jahren als wackerer Kämpfer gegen die von ihm sogenannte „Madentonne“ einen Namen gemacht. Es ist vor allem dem kampferprobten Kaschenbacher Landwirt zu verdanken, dass es in der Region Trier keine Biotonne gibt, sondern Biotüten. Nach langem Hickhack mit den zuständigen Abfallbehörden einigte man sich vor fünf Jahren darauf, dass die Bürger in der Region Trier ihre Speisereste und Küchenabfälle zunächst in kompostierbaren Tüten sammeln und sie dann in bereitgestellte Container bringen. Sollte dieses Bringsystem nicht funktionieren und nicht die erhofften Sammelquoten bringen, würden eines Tages auch in der Region Trier die Biotonnen eingeführt.

Seit das Tütensystem vor zwei Jahren ans Laufen kam, lief es eigentlich relativ geräuschlos. Zwar beschwerten sich einige Verbraucher, dass die Tüten rasch „durchsuppten“, andere ärgerten sich über zu wenige aufgestellte Sammelcontainer. Aber damit konnten die Abfall-Verantwortlichen noch relativ gut leben. Doch aus dem Sturm im Wasserglas hat sich innerhalb kürzester Zeit fast schon ein Orkan entwickelt, von dem noch nicht absehbar ist, wann er wieder abflaut. Da muss an diesem Montagmittag in der Trierer ART-Zentrale schon einiges an regionalpolitischer Wucht auflaufen, um dem Protest etwas entgegenzusetzen.

Dabei hatte es den größeren Müllfrust zunächst nur im Vulkaneifelkreis gegeben. Die Biomüll-Entsorgung dort sollte zum 1. Januar von der Tonne auf die Tüte umgestellt werden. Eigentlich kein großer Akt, könnte man meinen. Doch die Abschaffung der vor 18 Jahren im Vulkaneifelkreis eingeführten Tonne gestaltet sich schwieriger als gedacht. Landrat Heinz-Peter Thiel spricht am Montag von einem „Systemwechsel zur unglücklichen Zeit mit unglücklichen Parametern“.

Viele Bürger im Vulkaneifelkreis sind sauer. Es gibt eine Bürgerinitative und zudem noch eine Interessengemeinschaft, die die Biotonne retten wollen. Es wurden über 11 000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt, die Bürgerinitiative fordert sogar den Rücktritt des Landrats. Vulkaneifel-SPD, Liberale, FDP und die Unabhängige Wählergemeinschaft Kylltal wollen nun, dass die Biotonnen zunächst bleiben und eine Sondersitzung des Kreisausschusses anberaumt wird.

Landrat Heinz-Peter Thiel reagiert am Montag, indem er erklärt, dass er alle Bürger im Vulkaneifelkreis über die Alternative Tonne oder Tüte befragen wolle, das Votum auch „mit allen Konsequenzen“ dem Kreistag vorlegen wolle und darüber hinaus eine einvernehmliche Lösung anstrebe.

Ob das aber so einfach möglich sein wird? Längst ist der Biotüten-Ärger nicht mehr nur auf den Vulkaneifelkreis begrenzt. Über die Feiertage und den Jahreswechsel hat er sich in fast schon rasender Geschwindigkeit ausgebreitet und den Rest der Region erfasst. Das lag an den sozialen Netzwerken, über die sich Frustwellen zigfach schneller ausbreiten als eine hochinfektiöse Wintergrippe. Es liegt aber auch daran, dass die Container für die Biotüten zumindest gefühlt auch in der Stadt Trier, im Eifelkreis oder anderswo in der Region plötzlich überquollen und sich Bioabfall und Tüten ringsherum türmten.

Es waren angeblich nur rund 30 der insgesamt aufgestellten 979 Container, die nach Angaben des zuständigen ART-Projektleiters Sebastian Lorig ein derart unappetitliches Bild abgaben. Doch schon diese Anzahl reichte aus, um über die Weihnachts- und Neujahrstage einen Sturm der Entrüstung auszulösen.

Die ART-Verantwortlichen merkten, dass die Sache nicht auf die leichte Schulter genommen werden kann. Die Müllfahrzeuge fuhren quasi rund um die Uhr, Personal wurde sogar aus dem Urlaub gerufen, um die Biomüll-Container zu entleeren und zu säubern. Inzwischen können die Bürger auch auf der ART-Internetseite (www.art-trier.de) melden, wenn ein Behälter voll ist. Der Behälter werde dann auch außerplanmäßig geleert, verspricht der Projektleiter, der nach eigenen Angaben gerne noch deutlich mehr Container aufstellen würde, wenn er denn die Flächen dafür hätte. Weil der Zweckverband keine eigenen Grundstücke in den Dörfern hat, ist der ART auf die Meldungen der dort Verantwortlichen angewiesen.

Dass er sich vonseiten der Bürgermeister mehr Rückmeldungen erhofft, macht Verbandsvorsteher Gregor Eibes am Montag deutlich. „Auch in meinem Kreis Bernkastel-Wittlich haben etliche gesagt: Das stinkt, das will ich nicht“, kritisiert der Landrat. Dabei sind sowohl Eibes wie auch Monzel eigentlich zufrieden, wie das sogenannte „Trierter Modell Plus“ bislang läuft: Die regionalen Erfassungsquoten seien gut, und die Fehlwurfquote sei deutlich geringer als in vielen Kommunen mit Biotonnen.