Prozess am Montag : Fast 100 Gramm Haschisch – Luxemburger soll Drogen in Unterhose nach Trier geschmuggelt haben

Der Luxemburger habe die Drogen in Frischhaltefolie eingewickelt und in der Unterhose versteckt, heißt es in der Anklage. Symbolbild. Foto: picture alliance / Martin Schutt/Martin Schutt

Trier Eigentlich wollte ein 22-Jähriger Haschisch nach Deutschland transportieren. Weit kam er aber nicht – und die Drogen waren nicht das Einzige, was der junge Mann dabei hatte.

Die Polizei hat die beiden jungen Männer, die sich am Montag, 30. Januar, vor dem Amtsgericht Trier verantworten müssen, am 3. Februar 2022 aufgegriffen. Die beiden 22-jährigen Luxemburger sind laut den Ermittlern nachts über die A64 nach Deutschland eingereist und wollten dann weiter nach Trier fahren. Am Ortseingang geraten sie jedoch in eine Polizeikontrolle. Die Beamten durchsuchen die beiden intensiv genug, um beim Beifahrer 93 Gramm Haschisch zu finden. Die Drogen mit einem Wirkstoffgehalt von 28,04 Gramm habe er in Frischhaltefolie eingewickelt und in der Unterhose versteckt, heißt es in der Anklage.

Was den beiden Männern aus Luxemburg noch vorgeworfen wird

Neben den Drogen im Schlüpfer soll der 22-Jährige in einer Umhängetasche Pfefferspray und einen Schlagring mit sich geführt haben. Damit habe er Menschen abwehren wollen, die gegen seinen Willen an die Drogen wollten, folgert die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf gegen den Hauptangeklagten lautet deshalb: „Einfuhr von Betäubungsmitteln mit Waffen.“

Auch der Fahrer des Wagens muss sich vor Gericht verantworten. Dieser soll von den Drogen und von den Waffen gewusst haben. Deshalb muss er sich wegen Beihilfe zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

Hauptangeklagter ist schon mehrfach verurteilt

Während der zweite Angeklagte, der das Auto gefahren haben soll, nicht vorbestraft ist, wurde der Hauptangeklagte mit den Drogen in der Unterhose laut Staatsanwaltschaft schon mehrfach verurteilt. Der 22-jährige sei in Deutschland einmal einschlägig und in Luxemburg mehrfach, unter anderem wegen einschlägiger Delikte, strafrechtlich auffällig geworden, erklärt die Staatsanwaltschaft.

Mit Blick auf das Versteck der Drogen in der Unterhose sticht der Mann jedoch nicht in Sachen Kreativität heraus. In Kleidung eingenähte LSD-Plättchen, Kokain in Bananenkisten, Ananas und Büchern oder Marihuana in Kuscheltieren, Außenspiegeln oder Autoreifen – die Polizei wird immer wieder mit außergewöhnlichen Verstecken konfrontiert.