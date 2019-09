Trier-Euren/Feyen Die Neubauten sollen die alten Gebäude ersetzen. Vielleicht müssen die bisherigen aber auch in Zukunft weiterhin genutzt werden – zu groß ist der Mangel.

Auf den Bezirkssportanlagen in den beiden Trierer Stadtteilen Euren und Feyen wird gebaut. Dort entsteht seit April jeweils eine neue Zweifeldsporthalle. In Euren wurde der konstruktive Holzbau gerade fertiggestellt, wie Sebastian Schön von der Gebäudewirtschaft Trier (GWT) dem Sportausschuss der Stadt Trier berichtete. Mitte September sollen dann dort Fassade und Abdichtung des Daches folgen.

In Feyen ist das Bauvorhaben noch nicht so weit fortgeschritten, da dort mit rund sechs Wochen Versatz gearbeitet wird. Vor wenigen Tagen wurde mit dem Aufbau der Holzkonstruktion begonnen, die Anfang November fertiggestellt werden soll. Anschließend folgen auch dort Arbeiten an der Fassade sowie die Abdichtung des Dachs. Bezugsfertig sollen die Hallen dann im kommenden Frühjahr sein – in West im April, in Feyen im Mai.