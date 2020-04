Organisationen fordern in Corona-Zeiten Ende der AfAs : Wo Abstand halten schwierig ist

„Orte der Isolation und Perspektivlosigkeit“: Der Flüchtlingsrat fordert in der Corona-Krise erneut ein Ende von Erstaufnahmeeinrichtungen wie dieser in der Trierer Dasbachstraße. Foto: TV/Maria Adrian

Trier/Hermeskeil Humanitäre Organisationen fordern in Corona-Zeiten, Sammelunterkünfte für Flüchtlinge aufzulösen und Asylbewerber auf die Kommunen zu verteilen. In zwei Einrichtungen im Land haben sich Geflüchtete bereits angesteckt.

Abstand halten – so lautet das Gebot der Stunde. Aber wie soll man sich von anderen fernhalten, wenn man sich Zimmer, Dusche und Toilette teilt? Vor dieser Herausforderung stehen derzeit die Geflüchteten in den Aufnahmeeinrichtungen, kurz AfAs, im Land. Auch in der Trierer Dasbachstraße leben fast 400 Menschen auf vergleichsweise engem Raum, in der Kaserne Hermeskeil 800. Positive Corona-Fälle gibt es dort nach Auskunft des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums zwar bislang keine.

Andere Einrichtungen im Land stehen aber bereits unter Quarantäne. So wurde kürzlich bekannt, dass sich in einer kommunalen Sammelunterkunft in Ludwigshafen elf Bewohner angesteckt haben. Und auch in der AfA in Speyer gibt es zwei Infizierte. Und auch in den restlichen Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier, Hermeskeil und Kusel sei dies wohl nur noch eine Frage der Zeit, befürchten Kritiker.

„Ein Einhalten der Kontaktbeschränkungen ist unter den derzeitigen Bedingungen in den Massenunterkünften äußerst schwierig, gar unmöglich“, argumentiert Annika Kristeit vom Arbeitskreis Asyl – Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz. Zudem steige durch die Angst vor dem Virus die psychische Belastung der Geflüchteten. Zu Traumata von Krieg, Flucht und Perspektivlosigkeit gesellten sich Isolierung und die Furcht vor einer Pandemie.

Der Arbeitskreis Asyl aber auch eine Reihe weiterer Organisationen in Rheinland-Pfalz fordern daher erneut eine Auflösung der Sammelunterkünfte und eine Verteilung der Geflüchteten auf die Kommunen. Ein Vorschlag, den humanitäre Kräfte auch vor der Corona-Krise äußerten. Denn die Einrichtungen seien „Orte der Isolation und Perspektivlosikeit“, sagt Kristeit, Bewohner „weitgehend von der Außenwelt abgeschirmt und dazu gezwungen, auf engstem Raum und ohne Privatsphäre zusammenzuleben.“ Die versuchte Selbstverbrennung eines Schutzsuchenden in Hermeskeil im September 2019 habe, so die Sprecherin, deutlich gemacht, wie belastend diese Unterbringungsform für die Betroffenen sei. In Zeiten von Corona verschärfe sich dieser Zustand aber noch.

In Mainz aber findet die Forderung offenbar weiterhin kein Gehör. Die Einrichtungen aufzulösen, sei rechtlich nicht ohne weiteres möglich, heißt es beim Integrationsministerium. Denn seit Inkrafttreten des „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ herrscht eine längere „Wohnpflicht“ für Asylbewerber in den Sammelunterkünften. Bis über ihre Anträge entschieden ist, aber maximal 18 Monate, müssen sie dort leben.

Es ist ein Gesetz, das nicht erst seit dem Ausbruch von Covid-19 umstritten ist. Auch die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (die Grünen) gehört von Beginn an zu den Kritikern, weil sie die „lange Unterbringung unter humanitären und sozialen Gesichtspunkten“ für „problematisch“ hält.

Auf Anfrage teilt ihr Ministerium nun aber mit: „Eine Auflösung der Erstaufnahmeeinrichtungen wäre weder rechtlich zulässig noch sinnvoll. Auch kein anderes Bundesland verfährt derzeit so.“ Auch an den Plänen, im Juli eine neue AfA auf dem Flugplatz in Bitburg zu eröffnen, werde festgehalten.

Spiegel selbst ergänzt: „Wir versuchen, humanitäre Spielräume trotz zahlreicher Gesetzesverschärfungen auf Bundesebene so auszuschöpfen, dass wir den besonderen Belastungen möglichst gerecht werden, denen viele Geflüchtete ausgesetzt sind.“ Daher würden derzeit auch „vorzeitig“ alte und kranke Menschen auf die Kommunen verteilt: „Dabei geht es immer darum, Risikopersonen möglichst gut vor einer Ansteckung zu schützen.“

Auch sonst hat Corona den Alltag in den Einrichtungen umgekrempelt: Wer ankommt, wird einem medizinischen Check unterzogen. Verdachtsfälle räumlich isoliert. Flüchtlinge dürfen sich nicht mehr in Gruppen zusammenfinden, müssen zwei Meter Abstand halten. Termine in der Krankenstation sind nur noch nach Anmeldung möglich und das Essen wird aufs Zimmer geliefert statt in der Mensa ausgegeben.

In den Wohnräumen selbst sei es, so eine Sprecherin des Integrationsministeriums, sicherlich schwierig, eine Kontaktsperre aufrecht zu erhalten. Man habe aber versucht, die Leute mehr zu verteilen. Die Einhaltung der Regeln überwache das Sicherheitspersonal, das auch an den Pforten aufpasst, dass sich Menschen nicht in Gruppen nach draußen begeben.

„Der Großteil der Bewohner“ zeige sich angesichts der Maßnahmen kooperativ. Es hätten sich sogar freiwillige Helfer gefunden. Asylbewerber desinfizieren derzeit Türgriffe und Lichtschalter an viel frequentierten Stellen, sowie die Armaturen in den Bädern. Flüchtlinge mit medizinischen Kenntnissen helfen dem Personal der Einrichtungen.