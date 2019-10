Die Sensibilität für die Natur nimmt zu. Jeder große Baum, der gefällt wird, sorgt für Aufsehen. Grundsätzlich ist das gut. Weniger positiv sind die überbordend emotionalen und leider häufig auch unsachlichen Kommentare, die dann in den sozialen Netzwerken zu lesen sind.

Gerüchten und falschen Fakten sind dort Tür und Tor geöffnet, was aktuell die Kommentierung der Baumfällaktion an der Kirche Mariahof zeigt. Und auch zur Deichsanierung am Moselufer ist das zu erwarten, was neudeutsch als Shit-Storm bezeichnet wird.