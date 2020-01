Gastro-Kolumne: Christiane macht Mittag – im Becker’s Weinhaus in Olewig

Trier Man muss (sich) auch gönnen können: Diesmal genießt unsere Kolumnistin das leckere Mittagsmenü im Becker’s Weinhaus in Olewig.

Ich komme aus einer Eifeler Arbeiterfamilie, fünf Kinder, der Papa Klempner. Meine Kindheit war wunderbar – aber auswärts essen gehen gehörte nicht dazu. Bis heute bin ich ein bisschen unsicher in chicen Restaurants. So, als würde ich da nicht ganz hinpassen. Das Gute daran: Schön Essengehen ist für mich immer noch keine Selbstverständlichkeit sondern etwas besonderes.

Das beste Restaurant Triers gibt’s in der Olewiger Straße. Seit 2009 ist Koch Wolfgang Becker mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Die Trierer können stolz auf den Olewiger sein. Manche beäugen ihn stattdessen leider skeptisch – insbesondere, nachdem er mit seinem mutigen, vielleicht für Trier zu gewagtem Resto-Projekt Becker’s XO in der City 2015 baden ging. Seitdem konzentriert der 51-Jährige sich auf seinen Stammsitz in Olewig und bietet auch einen Mittagstisch an. Keine Angst vor dem Preis! Tellergerichte gibt’s schon für 19 Euro, und für 29 Euro wird ein täglich wechselnder Drei-Gänge-Lunch serviert. Wenn schon, denn schon, denke ich mir und gönne mir das Menü: Rindercarpaccio mit gebratenen Pilzen, dann gratinierter Rosenkohl mit Speck und Bergkäse und zum Abschluss Schokokuchen mit Banane.