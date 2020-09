Jubiläum : Gläserne Flügel und bemalte Klaviere

45 Jahre Musikhaus Reisser in Trier. Das erfordert eine besondere Aktion. Bunte Klavier und der gläserne Flügel von Udo Jürgens stehen dabei im Mittelpunkt. Foto: Archiv Musikhaus Reisser

Trier Das Musikhaus Reisser feiert sein 45-jähriges Bestehen mit einer besonderen Aktion und dem Originalinstrument von Udo Jürgens.

Das Trierer Musikhaus Reisser feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen in Trier. „Wir wollten aus diesem Anlass wieder ein großes Liederfest machen, bei dem wir das Kinder-Kultur-Klavier 2019/2020 vorstellen“, sagt Inhaber Georg Kern. Corona hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn nach den Erfahrungen des letzten Liederfests wäre mit 200 Aktiven und 600 Zuhörern zu rechnen. „Das ist wegen der Schutzbestimmungen derzeit nicht möglich.“ Zudem habe das neue Klavier von den Preisträgern, einer Grundschule im Raum Trier, nicht fertig gestaltet werden können, weil in der Schule keine Arbeitsgemeinschaften erlaubt waren.

Ohne besondere Aktion soll das Jubiläumsjahr des Musikhauses aber nicht verlaufen: „Wir stellen vier der von uns gestifteten Kinder-Kultur-Klaviere vom 12. bis 19. September in unseren Räumen in der Fleischstraße aus“, kündigt Kern an. „Außerdem bringen wir den Originalflügel von Udo Jürgens nach Trier.“ Vom 11. bis 19. September wird das berühmte Instrument in der Trier-Galerie zu bewundern sein. Zudem wird im Musikhaus der original Kawai-Glasflügel aus der Schweiz stehen, der Vorbild war für andere futuristische Instrumenten-Versionen.

„Wir lassen die Instrumente natürlich auch bespielen“, verspricht Georg Kern und kündigt Künstler wie Marius Herges und Peter Brucker, Patrick Jungels und Felix Schmitz (Felix und das Klavier) an. Eintritt werde dafür nicht erhoben. „Allerdings müssen die Abstandsregeln eingehalten werden.“ Den Auftakt macht am heutigen Freitag der bekannt Künstler Ferry Seidl, der mit seiner Udo Jürgens-Revue viele Menschen begeistert hat. Er spielt und singt in der Trier Galerie ab 15 Uhr.

Ganz ohne Künstler kommt das Klavier, dass im Modegeschäft „Camp David“ stehen wird. Das kann mit einer Smartphone-App gesteuert werden und spielt 500 Titel von Pop bis Klassik. Beim Abspielen bewegen sich die entsprechenden Tasten. Und wem das zu wenig ist, kann als Besonderheit eine komplette Band zuschalten.

Kerns-Kinder-Kultur-Klaviere haben inzwischen Tradition: „Als wir vor über 20 Jahren das erste von Kindern bemalte Klavier anlässlich von „Trier spielt“ vorgestellt haben, konnte niemand ahnen, was für eine Erfolgsgeschichte sich daraus entwickeln würde“, erinnert sich Georg Kern. „Kinder, Leistungskurse, Schulklassen und sogar ein Kunstlehrer haben im Lauf der Jahre eine ganze Reihe von Instrumenten gestaltet, die wir den Schulen gestiftet haben, die ein besonderes pädagogisches Konzept vorweisen konnten.“

Im Laufe der Jahre sei die Idee der bemalten Klaviere vielfach kopiert und weiterentwickelt worden. „Inzwischen gibt es überall bunte Klaviere“, bemerkt Kern, nicht zuletzt in Anspielung auf die Aktion „My Urban Piano“ der Kulturkarawane vom 11. bis 27. September.

Vier Klaviere mit besonderer Geschichte stellt das Musikhaus Reisser aus. Nachdem der Kunstlehrer des Friedrich-Spee-Gymnasiums, Stefan Philipps, mit seinen Schülern viele Jahre lang Klaviere gestaltet hat, wollte er einmal ein eigenes Instrument künstlerisch aufwerten. Es steht heute normalerweise in der Grundschule Quint. Der Klavier des Friedrich-Spee-Gymnasiums ist ein Gemeinschaftswerk von Schülern aus Trier und der Partnerschule in Xiamen. In der Matthias-Grundschule steht ein Instrument, das nach dem Motto „Modern Art“ gestaltet worden ist. Im Gegensatz zu den anderen Instrumenten wurde das Klavier der Grundschule St. Johann in Konz von Grundschülern gestaltet. Vorgegebenes Thema war „Wasser“. Es ist seither der Stolz der ganzen Klasse.