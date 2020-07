Der Globus-Markt in Koblenz-Bubenheim (Bild) wurde 2014 eröffnet. Auch in Trier soll ein solches SB-Warenhaus gebaut werden. Es gibt allerdings Zweifel wegen einiger Formalien bei der Abstimmung in der jüngsten Stadtratssitzung. Foto: Trierischer Volksfreund/Jörg Pistorius