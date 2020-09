Hotelgewerbe : Nach 76 Ländern endlich nach Trier gereist

Frühstück im Drei-Sterne-Superior-Hotel Holiday Inn Express Trier: Ein Rentnerpaar aus Hamburg (oben) lernt die Moselstadt erst wegen Corona kennen. Touristen aus Düsseldorf (rechts unten) wollten eigentlich nach Amsterdam. Alle vier freuen sich, nun in Trier gelandet zu sein. Am Büfett sollen alle Mundschutz tragen (links unten). Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Corona erweitert den Reisehorizont, birgt aber auch Herausforderungen. Der TV hat sich im neuen Holiday Inn Express in Trier umgehört und mit Gästen und Angestellten gesprochen.

Im Frühstückssaal des neuen Holiday Inn Express in der Nikolaus-Leis-Straße in Trier stehen die Zweiertische weit voneinander entfernt. Manche sind mit einer roten Markierung gesperrt. Es ist 10.30 Uhr – um diese Uhrzeit sind die Geschäftsreisenden schon lange weg. Wer jetzt noch bruncht, hat vermutlich Urlaub. Spätsommerliches Licht flutet durch gekippte bodentiefe Fenster aus Richtung der Zurmaiener Straße. Sie lüften den offenen, modern eingerichteten Raum leicht durch. Im Büfett-Räumchen zeigen Markierungen in Pfeilform auf dem Boden die Kreisrichtung an, in die die Gäste gehen sollen. Gegen den Uhrzeigersinn warten frische Laugenbrötchen, Eier und allerlei Frühstücksplatten mit Vorlegebesteck auf frisch desinfizierte Hände. Der Kaffeeautomat steht am Ende des Rondels und verführt manch einen mundschutztragenden Gast zur Abkürzung.

Nach Deutschland reisen „Ich bin schon zehnmal am Mississippi gewesen, aber noch nie an der Mosel“, sagt Rolf Grimm aus Hamburg. 76 Länder habe er schon bereist, in Trier war er noch nie. Wegen Corona holen seine Frau Ursula und er es nun nach, auch Deutschland kennen zu lernen. Von Triers historischer Kultur sind sie besonders angetan. Das Karl-Marx-Haus hat den beiden besonders gut gefallen. Das sei museumspädagogisch richtig gut gemacht. Die 65-jährige Ursula Grimm findet dabei die Einschränkungen zwar etwas lästig, aber „absolut notwendig“. Anfangs sei Corona so bedrohlich gewesen. Dass man nun mit Einschränkungen wieder reisen könne, helfe, ein Stück Leichtigkeit zurückzugewinnen. Sie hat sich vorgenommen, jetzt jeden Tag eine schöne Maske zu kaufen. Der 83-jährige Grimm zeigt sich davon fasziniert: „Frauen nehmen die Masken schon als modisches Accessoire.“

Für ein niederländisches Paar aus Amsterdam am Nebentisch sind die Maskenregelungen sehr ungewohnt. Denn in ihrer Heimat muss man bisher auch im Hotel keine Maske tragen, dort werde eher auf Abstand geachtet. Die Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt: „Ich hatte erwartet, dass die Deutschen da disziplinierter sind. Aber genau wie in Holland halten sie die Abstände oft nicht ein.“ Die Hoteldirektorin Vera Sellinger erklärt, dass Touristen aus Risikogebieten im Hotel aufgenommen werden können, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorzeigen können.

Frühstück im Drei-Sterne-Hotel Holiday Inn Express Trier in der Nikolaus-Leis-Straße. Foto: TV/Katharina Fäßler

Herausforderungung Abstand Anna Thiefmann und ihr Freund Matthias Beambrick aus Düsseldorf machen im Holiday Inn Hotel Urlaub, weil sie über ein Bonusprogramm genug Punkte gesammelt haben, um hier kostenlos zu übernachten. Eigentlich wollten sie nach Amsterdam, aber wegen des neu ausgewiesenen Risikogebiets dort haben sie sich entschieden, in Deutschland zu bleiben – und ihre Wahl fiel auf Trier. „Der Frühstücksraum ist recht eng“, sagt Thiefmann, der es wichtig ist, den Abstand einzuhalten. Die beiden sind IT-Dienstleister und beruflich auch während Corona schon öfter in Hotels gewesen. Beambrick weiß deshalb auch, dass man im Holiday Inn im hessischen Frankfurt zum Frühstück am Tisch bedient wird. Er sagt: „Wir waren leicht überrascht, dass es hier ein Büfett gibt.“

Nevena Sariyska arbeitet seit erstem Juli im Frühstücksbereich des Hotels. Auch sie sieht, dass sich manche Gäste nicht immer an die Regeln halten. „Wir versuchen, das zu kontrollieren und die Gäste direkt anzusprechen, wenn sie zum Beispiel die Maske nicht anhaben. Manche werden dann sauer auf uns. Dabei tragen wir selbst die Masken ja auch acht Stunden lang und hoffen, dass Corona so schnell wie möglich vorbei ist.“

Frühstück im Drei-Sterne-Hotel Holiday Inn Express Trier in der Nikolaus-Leis-Straße. Die Gäste aus Hamburg und Düsseldorf sind froh, auch zu Corona-Zeiten Urlaub machen zu können. Trier haben sie teilweise noch nie gesehen. Foto: TV/Katharina Fäßler

Frühstückszeiträume verteilen Das Holiday Inn Express an der Mosel in Trier ist erst im Februar eröffnet worden. Corona habe dann einen großen Einbruch bei den Gästezahlen gebracht, erinnert sich die Hoteldirektorin Vera Sellinger. Sie ist froh, dass sie wenigstens wieder ein Frühstücksbüfett anbieten darf. Während des „harten Lockdowns“ habe sie zwar nicht schließen müssen – wegen der Business-Gäste –, dafür aber jeden Morgen mit ihren Mitarbeitern 200 bis 300 Brötchen für Lunchpakete geschmiert.

Sellinger sagt: „Wir sehen dann Online-Bewertungen, in denen sich Leute beschweren, dass unser Frühstücksraum zu voll ist. Dabei weisen wir alle darauf hin, dass um 9 Uhr die Hauptfrühstückszeit ist. Man kann auch später oder früher frühstücken, das klären wir direkt beim Einchecken. Wir können jetzt aber nicht wegen Covid das ganze Hotel umbauen und den Büfett-Raum vergrößern.“ Sie belege um 9 Uhr höchstens 25 Tische. Das Hotelkonzept sei aber nicht darauf ausgelegt, jemanden zu haben, der kontrolliere, ob die Gäste sich an ihre angemeldeten Frühstückszeiten halten. „Da ist jeder Gast auch ein Stück weit für sich selbst verantwortlich“, sagt die Direktorin.

Im August hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz das Holiday Inn Express am Trierer Moselufer mit drei Sternen Superior gewürdigt.