(woc) In Trier sind seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 1. Juli 2017 genau 26 Anträgen auf Betriebserlaubnis für Bordelle eingegangen. Drei Genehmigungen wurden erteilt, sieben Anträge abgelehnt, weitere sieben von den Betreibern zurückgezogen, neun Anträge werden noch geprüft. Im Landkreis Trier-Saarburg wurden fünf Anträge gestellt, zwei wurden genehmigt, einer abgelehnt, zwei befinden sich noch in der Prüfung. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es ein Bordell, dessen neue Konzession bereits genehmigt wurde. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm haben vier Bordelle keine Genehmigung nach den neuen Vorgaben erhalten, zwei Bordelle bestehen in Bitburg weiter und zwei in Prüm, wovon eins bislang noch nur Bestandsschutz und keine Neukonzession hat. Im Vulkaneifelkreis Daun hat es keine Anträge auf Bordellgenehmigungen gegeben.