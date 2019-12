Trier Die Trierer Fußgängerzone wimmelt bereits von Menschen, da rangiert der Fahrer eines LKW mit Anhänger in der Brotstraße. Sehr gefährlich, meint ein TV-Leser und fragt: Wie kann es ein, dass so große Gefährte überhaupt dort fahren dürfen?

Bestürzt beobachtet ein TV-Leser aus Fell an einem Freitag um 10.53 Uhr – sieben Minuten vor Ablauf der Lieferzeit –, wie ein Lastwagen mit Anhänger rückwärts ohne separate Absicherung aus der Grabenstraße in Richtung Brotstraße fährt. Unglaublich findet er das und fragt: „Wie kann es sein, dass solche große Gespanne in die Fußgängerzone einfahren, egal um welche Uhrzeit? Und wie kann es sein, dass dies auch noch ohne Absicherung erfolgen kann?“ In viele Städte dürften so große Lastwagen gar nicht erst hineinfahren, da werde am Stadtrand auf Sprinter umgeladen.

Ausnahmeregelungen: Nur in Einzelfällen kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Voraussetzung dafür sind nachvollziehbare Gründe, warum das Be- und Entladen in den festgelegten Lieferzeiten nicht möglich ist. Von Seiten der Straßenverkehrsbehörde wird ein strenger Maßstab zum Schutz der Fußgängerzone zugrunde gelegt.

Ein Modell für Trier? Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, sagt dazu: „Lastwagen dürfen in die Fußgängerzone einfahren, aber natürlich zu den üblichen Lieferzeiten. Geschäfte müssen für ihre Zulieferer ja erreichbar sein. Außerdem gibt es ja mitunter private oder öffentliche Baustellen, auch in der Fußgängerzone, die ebenfalls per LKW erreichbar sein müssen. Dafür gibt es Handwerker-Einfahrt-Erlaubnisse, die im Einzelfall beantragt werden müssen.“ Zu dem konkreten Fall in der Brotstraße kann Schmitz zwar nichts sagen, er betont aber, dass generell alle Verkehrsteilnehmer in der Fußgängerzone besonders rücksichtsvoll agieren sollten. „Fußgänger genießen in der Innenstadt zu allen Tageszeiten – also auch zu den Lieferzeiten – Vorrang vor allen Verkehrsteilnehmern. Sollten Rangiermanöver von Lastwagen in der Fußgängerzone nötig sein, sollte eigentlich ein Einweiser vor Ort sein.“