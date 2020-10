Insolventes Jugendzentrum : Aktionsbündnis will Exhaus retten

Wohl jeder, der im Alter zwischen 15 und 25 in oder um Trier herum gewohnt hat, kennt die legendären Partys und Konzerte des Exhauses. Unser Foto entstand beim Summerblast-Festival 2018. Foto: TV/Andreas Feichtner

Trier „Exhaus bleibt!“, heißt die Gruppe, die versucht, dem Jugendzentrum eine Zukunft zu sichern. Am heutigen Samstag treffen sich die Unterstützer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Punk-Konzerte samt wilder Party-Szene, Sozialarbeit für Teenager aus dem Stadtteil und ein Kinderhort: Das Jugendkulturzentrums Exhaus war breit aufgestellt. „Und das war auch immer gut so!“, betont Albert Fußmann, Anfang der 1970 als Pädagogik-Student beim Exhaus in die Jugendarbeit eingestiegen, ab 1983 Mitarbeiter und von 1987 bis 1998 – der Blütezeit des Exhauses – Leiter der gesamten Einrichtung. Punkkonzert und Kinderhort hätten nur auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun. „Tatsächlich ist es so, dass genau das Ineinandergreifen der Angebote vom Kindesalter bis zum jungen Erwachsen das Exhaus ausgemacht hat“, sagt der heute 65-Jährige. „Es gab keine Lücke im pädagogischen Angebot. Viele der Heranwachsenden, die damals im Rahmen der freien Jugendarbeit in der Holzwerkstatt des Exhauses mitgewerkelt haben, sind später selbst Schreiner geworden, andere wurden Pädagogen. Das Exhaus ist damit prägend für Generationen gewesen“, sagt Fußmann.

Dass das bisherige Leistungsspektrum unter einem Dach vereint bleiben soll, hat der Trierer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen (siehe Extra). Nun zeichnet sich ab, dass sich tatsächlich ein Nachfolger für den insolventen Exhaus-Verein finden könnte.

Info Hilfe für potenziellen neuen Träger Auf Initiative von CDU, Grünen und Linke hat der Trierer Stadtrat gegen die Stimmen von SPD, FDP, UBT und UBT beschlossen: „Der Stadtrat spricht sich dafür aus, die Entwicklung (des Exhauseses) hin zu einer neuen Trägerstruktur zu unterstützen, die auch in Zukunft die verschiedenen Aufgabenfelder im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (Hort, Streetwork, offene Jugendarbeit, Fanprojekt, Jugendkultur, Medien) sowie der inklusiven Stadtteilarbeit für Trier-Nord unter einem neuen institutionellen Dach vereint. Die Verwaltung möge prüfen, welche Formen dieser Trägerstruktur zweck- und zielführend sind und begleitet einen entsprechenden Prozess fördernd und wohlwollend. Den Antrag der AfD, zu prüfen, ob und wie das alte Exhaus-Gebäude umgenutzt oder verkauft werden könnte, lehnten alle anderen Stadtratsmitglieder ab.

„Es ist unser erklärtes Ziel, das Exhaus in Gänze in die Zukunft zu retten“, sagt Tobias Hewer, 35 Jahre alt und Mitglied des neuen Aktionsbündnisses Exhaus bleibt!. 35 bis 40 Gleichgesinnte waren vorige Woche im Gebäude der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule in Trier-Nord zusammengekommen. Heute gibt es das zweite offene Treffen (Infos über die Facebook-Seite „Aktionsbündnis Exhaus bleibt“)

Die Gründung eines Vereins, der als sozialer Träger das bisherige Angebot des Exhauses weiterführen könnte, steht allerdings noch längst nicht an. „Wir sind noch ganz am Anfang des Prozesses und tragen derzeit Informationen zusammen, welche rechtlichen und finanziellen Grundlagen geschaffen werden müssen“, betont Hewer. Auch Konstantin Kanty, 31, gelernter Pädagoge, geht die Sache betont sachlich an: „Wir suchen nach Leuten, die wirklich Ahnung von der buchhalterischen Seite eines solchen Zentrums haben.“ Denn auch in der Vergangenheit hätten es schon sehr viele Leute sehr gut mit dem Exhaus gemeint. „Aber leider war nicht immer ausreichende Expertise für die Finanzen vorhanden“, sagt Kanty. Das Aktionsbündnis suche daher nach Unterstützern, die mit Know-how helfen, den möglichen neuen Träger auf valide Beine zu stellen. Das sei dann die Grundlage für alles andere. „Wir müssen herausfinden, ob ein Verein am besten geeignet ist, eine gemeinnützige GmbH oder vielleicht auch eine Genossenschaft“, sagt Hewer. Ob tatsächlich von Kinderhort bis Konzertveranstaltungen alles gemeinsam weitergeführt werden kann, stehe auch nicht fest. „Ist aber unser Ziel!“

Der Beschluss, den der Stadtrat am Dienstag gefasst hat, verpflichtet die Verwaltung grundsätzlich, die Gründung einer neuen Trägerstruktur zu unterstützen. „Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch viel zu früh für uns, um an die Stadtverwaltung mit einem konkreten Anliegen heranzutreten“, sagt Hewer.