Interview mit Alex : Im Queergarten durch die Corona-Krise

Alex Rollinger hat 1993 das Schmit-Z ins Leben gerufen. Foto: TV/Frank Auffenberg

Trier Das queere Zentrum Schmit-Z kam gut durch die Corona-Krise. Alex Rollinger sprach mit uns über Sorgen und Chancen.

Das Schmit-Z in Trier ist seit 1993 die erste Anlaufstelle für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender in der Region. Während der Corona-Krise musste sich der Verein, wie viele andere Einrichtungen auch, deutlich in seiner Arbeit einschränken. Während das eigentliche Schmit-Z kaum Besucher empfangen durfte, brummte 2020 aber erstmals der Betrieb im Biergarten „Queergarten“ neben dem Kurfürstlichen Palais. Schmit-Z-Gründer Alex Rollinger berichtet im TV-Interview von der Vereinsarbeit in der Krise und wirft einen Blick auf die allgemeine Akzeptanz von queeren Menschen in der Region, in Deutschland und in Europa.

Wie kam das Schmit-Z bisher durch die Corona-Krise?

Info Miteinander statt übereinander reden SCHLAU steht - laut eigener Beschreibung - für Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung in Rheinland-Pfalz. Ehrenamtliche Teams aus Mainz, Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Landau besuchen bei dem Projekt Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Im Zentrum steht dabei die Begegnung zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*Personen. Vorurteile und Klischees sollen durch die direkte Begegnung im Gespräch wirkungsvoll hinterfragt und abgebaut werden. Das Motto hinter dem Konzept lautet: „Damit nicht mehr über uns geredet wird, sondern mit uns!“ Weitere Informationen zu SCHLAU gibt es im Internet unter www.trier.schlau-rlp.de

Alex Rollinger Den Umständen entsprechend gut – wir können gerade nur leider noch immer keine oder zumindest nur sehr wenige Veranstaltungen anbieten. Theoretisch ist das mit den aktuellen Corona-Regeln zwar möglich, aber wir haben kaum Fläche. Wir dürften viel zu wenige Leute reinlassen und das wäre dann auch Quatsch.

Wieviele dürften Sie denn reinlassen und ist eine Lösung in Sicht?

Alex Rollinger Reinlassen? Das ist sehr unterschiedlich und abhängig davon, was wir anbieten. Aber tatsächlich ändert sich das gerade. Wir bauen im Augenblick um und nutzen die Zeit. Nach dem Umbau stehen circa 100 Quadratmeter zu Verfügung. Wir haben das Glück, dass das Schmit-Z keine Versammlungsstätte ist, sondern eine Kneipe. Dadurch dürfen sich mehr Leute an die Tische setzen. Wäre das Schmit-Z ein öffentlicher Kultursaal, dann müsste noch mehr Abstand gewahrt werden.

Wie kam es ausgerechnet jetzt dazu, dass Sie umbauen können? War es einfach die Gunst der Stunde, weil der Betrieb so eingeschränkt ist?

Alex Rollinger Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Natürlich ist gerade weniger los in den Räumen und so haben wir etwas Luft für Umbauarbeiten, aber wir haben auch einen großen Zuschuss über den Bund bekommen. Er stammt aus dem Programm „Neustart Kultur“. Die Förderung bewegt sich in der Größenordnung von etwa 100 000 Euro. Damit können wir schon viel gestalten. Unter anderem wird die eine oder andere Wand herausgerissen. Wir werden nun auch Platz haben für eine kleine Bühne, also für eine richtige feste. Wir hatten ja schon eine, aber immer eben nur provisorisch. Wenn alles fertig ist, können wir so wieder auch im geschlossenen Raum zu Kleinkunstveranstaltungen einladen.

In der ganzen Corona-Misere ist so eine Unterstützung des Staates eine gute Sache. Nichtsdestotrotz ist die ganze Situation aber für alle schon blöd. Karneval 2020 war unsere letzte Indoor-Veranstaltung. Danach war erstmal Feierabend. Das große Ding für uns war dann, dass wir letztes Jahr in der Not von der Stadt diese Fläche im Palastgarten bekommen haben, auf der wir unseren Queergarten aufbauen konnten.

Wie wurde der Queergarten angenommen?

Alex Rollinger Sehr gut sogar. Wir können nur zufrieden sein. Voriges Jahr lief es noch etwas besser als in diesem, einfach weil das Wetter über Wochen für einen Biergarten grandios war. Im aktuell ja arg verregneten Sommer mussten wir schon einige Tage zu lassen. Es ist halt immer eine wackelige Geschichte, wenn man Open Air Sachen anbietet. Aber immerhin ging und geht es.

Wie sieht denn die Zukunft des Queergartens aus?

Alex Rollinger Es geht weiter. In diesem Jahr mussten wir uns zwar ganz offiziell für diesen Standort bewerben, haben dann aber auch den Zuschlag für die nächsten fünf Jahre bekommen. Das ist mit einer langfristigen Sicht eine gute Sache. In den ersten ein bis zwei Jahren muss viel investiert werden, es gibt viele Anschaffungen in der Anfangszeit. Richtig lohnt sich so ein Betrieb, wenn alles gut läuft, dann ab dem dritten Jahr.

Hat der Queergarten denn viele Veränderungen gebracht?

Alex Rollinger Ja, ganz sicher. Für uns ist es ja wirklich etwas Neues, einen richtigen gastronomischen Betrieb zu führen. Bisher arbeiteten wir mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern im Schmit-Z. Alles Restliche wurde ehrenamtlich gestemmt. Mit dem Queergarten haben wir nun richtige Beschäftigte. Das alles muss ja auch erstmal alles bezahlt werden. Aber das läuft. Wir haben uns im vorigen Jahr bewährt und gute Arbeit geleistet, dementsprechend ist auch die Unterstützung von Seiten der Stadt groß, die ja generell schon die kulturellen und auch die Bildungsangebote fördert.

Mit den Jahren haben Sie Ihr Programm ziemlich erweitert. Ist der Verein so sehr gewachsen, dass Sie das alles stemmen können?

Alex Rollinger Tatsächlich sind wir stetig größer geworden. Grob geschätzt, hat der Verein momentan etwa 350 Mitglieder. Als wir anfingen, war ich ja der einzige Hauptamtliche, mittlerweile sind wir zu dritt. Das ist schon mal toll. Wir haben dementsprechend die Arbeit etwas mehr aufgeteilt. Ich habe die kulturellen Programmteile wie unsere Veranstaltungen und Ähnliches im Blick, mein Kollege Vincent Maron ist sehr im Bildungsbereich engagiert. Da macht er sehr viele Beratungen. Das ist zum Beispiel auch etwas, dass die Stadt sehr unterstützt. Neuerdings haben wir einen hauptamtlichen Kollegen dabei, der nur für die Gastro zuständig ist. Der wird dann aber auch aus den Einnahmen der Gastro bezahlt.

Inwiefern ist denn die enge Verzahnung mit der Stadt und den Menschen mit der Zeit gewachsen?

Alex Rollinger Ich finde, dass es sehr gut läuft. Es ist eine Frage der kontinuierlichen Arbeit. Gegründet hab ich das Schmit-Z 1993. 1996 wurde ich dann hauptamtlicher Leiter. Ich bin ja von Anfang an dabei. Im Laufe der Zeit ist man einfach immer besser vernetzt und auch politisch versucht man, sichtbarer zu sein, Präsenz zu zeigen und das wird nach all den Jahren dann auch gewürdigt.

Ob es vor der Pandemie der Karneval war, die Gründung des Queergartens oder auch der jährliche CSD, das alles geht nur mit einer guten Unterstützung der Stadt und das läuft gut. Die Trierer Bürger freuen sich mittlerweile auf unsere Veranstaltungen, ganz unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität.

Der Queergarten ist das beste Beispiel dafür. Das Publikum ist hier schon sehr bunt gemischt. Die Leute wissen dabei aber auch, wo sie hier sind. Es verirren sich auch Leute, aber es ist schon sehr offensichtlich. Nun ist auch beim Letzten angekommen, was der Regenbogen zu bedeuten hat und so erkennen auch fremde Göste sofort, wo sie hier gelandet sind

Wie geht es denn im Palastgarten und im Schmit-Z nun weiter?

Alex Rollinger Wir hatten zwar immer unser Sommerfest und auch den CSD in der Stadt, das waren aber bis zum vorigen Jahr die einzigen Sachen, die wir so im Sommer angeboten haben. Das Schmit-Z hatte ja keinen Außenbereich im eigentlichen Sinne. Das hat sich nun geändert. Wir werden so im Sommer auf jeden Fall in den nächsten Jahren mehr Kleinkunst anbieten können. Auch durch den Anbau im Schmit-Z selber. Zur Not dann unter Einhaltung der 3G-Regeln, aber es wird nun hoffentlich wieder immer mehr Angebote geben. Man muss halt schauen, was in Zukunft so möglich ist.

Wenn Sie so auf die letzten zehn Jahre schauen, wie ist denn Ihre Einschätzung zur Lage der LGBT-Akzeptanz im Land?

Alex Rollinger Insgesamt ist leicht der Eindruck zu bekommen, dass queere Menschen mehr akzeptiert werden, andererseits werden kritische und leider auch beleidigende Stimmen lauter. Ist es ein trügerischer Frieden, in dem wir gerade sind? Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch. Es hat sich wirklich sehr viel Positives in Sachen Akzeptanz entwickelt. Und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Ich sehe da auf einmal schwule Jugendgruppen, die in kleinen Jugendzentren entstehen und wo sich etwas tut. Ob das nun in Bernkastel-Kues ist oder in Wittlich. Ich denke, dass wir durch unsere entstandene Sichtbarkeit schon etwas die Gegner aus der Reserve locken.

Ich glaube auch, dass eben die Akzeptanz und nicht nur die Toleranz in der gesamten Bevölkerung gewachsen ist. Aber man hat leider auch eine Feindlichkeit gegen gewisse Gruppen, die einfach mittlerweile sichtbarer ist. Egal, ob es sich gegen Schwule oder Lesben richtet, gegen Geflüchtete oder gegen Transsexuelle, man hat diesen braunen Sumpf, der sich leider auch mehr traut. Gerade die sozialen Medien spielen eine große Rolle dabei, dass diese feindlichen Stimmen lauter geworden sind.

Ich habe ja damals das Schmit-Z mitgegründet und am Anfang dachte ich noch, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Es gab keine große Opposition gegen die Gründung, aber vielleicht nahm ich das auch in meiner Blase einfach nur so wahr. In den letzten Jahren habe ich dann doch gemerkt, dass es einen gewissen Teil von Menschen gibt, der einfach misstrauisch ist und auch bleibt. Sie kommen aus einer ganz besondere Ecke. Ich will gar nicht behaupten, dass diese konservativ ist, das wäre ungerecht, denn definitiv nicht alle Konservativen sind sofort mit großen Vorurteilen unterwegs, aber es gibt eben Menschen, die weiter mit vielen Vorbehalten unterwegs sind. Die gibt es halt. Aber wir müssen uns immer klar machen, das dies schon eine gewaltige Minderheit ist, die wir aber aufgrund ihrer negativen Haltung deutlich wahrnehmen.

Wann ist denn der Punkt erreicht, an dem wir sagen können, jetzt läuft es?

Alex Rollinger Ein wichtiger Faktor ist und bleibt das Thema Bildung und Aufklärung. Es muss einfach selbstverständlich werden, dass sich Schüler und junge Leute mit dem Thema ausseinandersetzen. Je früher, desto besser. Da helfen zum Beispiel Initiativen wie das SCHLAU-Projekt (siehe Info). Gerade hier merken wir, dass sich etwas sehr positiv geändert hat. Als wir hier mit SCHLAU angefangen haben, mussten wir uns noch regelmäßig fragen: welche Schulen würden uns denn überhaupt reinlassen? Mittlerweile hat sich das komplett verdreht und wir kommen nicht mehr hinterher, was die Anfragen angeht.

Haben Sie denn genug Leute?

Alex Rollinger Die müssen tatsächlich immer wieder neu motiviert werden, aber wir stehen gut da. Das Angebot wird durch einen Mix aus Ehren- und Hauptamtlichen gesichert, momentan sieht es zumindest in Trier sehr gut aus. Wir haben eine wirklich große ehrenamtliche Truppe, die von Vincent betreut wird. Es war in jüngster Zeit natürlich etwas schwierig wegen der Pandemie, aber wir haben sehr viele Online-Angebote, digitale Workshops und Ähnliches ausgerichtet. Wir waren zufrieden in der Zeit. Aber das müsste einfach noch fester werden. Eigentlich dürfte so ein Angebot wie das des SCHLAU-Teams nicht nur auf ehrenamtlichen Strukturen beruhen.

Inklusion ist eben nicht nur eine behindertengerechte Toilettenanlage, die ja sicher begrüßenswert ist, sondern die Bemühung, alle sozialen Gruppen aktiv und überall zu berücksichtigen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Das muss auf festen Strukturen stehen, die wir nun noch stabilisieren müssen. Das würde dann letztlich zu noch mehr Akzeptanz führen.

Was wäre denn zum Beispiel der nächste wichtige Schritt?

Alex Rollinger Es gibt immer Gruppen, die man nicht erreicht, häufig wissen sie aber auch nicht, was auf den Straßen wirklich los ist. In dem Punkt wäre es wichtig, Dinge und Probleme auch zu benennen und öffentlich zu machen. Zum Beispiel, indem homo-, bi- oder transfeindliche Übergriffe von Seiten der Polizei deutlicher benannt werden. Übergriffe dürfen nicht als Randerscheinung wahrgenommen werden. Immerhin tut sich da aber überall was. Auf Landesebene und in den Behörden, gibt es immer mehr Ansprechpartner, zum Beispiel bei der Polizei. Das ist ein richtiger Schritt.

An der Mosel gibt es langsam Beratungsangebote und Treffpunkte für queere Jugendliche auf dem Land, in der Eifel muss man sie allerdings weiter suchen? Woran liegt das? Ist es dort schwieriger, so etwas zu etablieren?

Alex Rollinger Nicht unbedingt, aber es muss halt Leute geben, die so etwas auf die Beine stellen. Das scheitert nicht an der Einstellung der jungen Leute. Wir bekommen es immer mit, wenn wir mit dem SCHLAU-Team unterwegs sind, dass es Veränderungen gibt. Wir sind dann manchmal selbst erstaunt, wie die Jugendlichen heute viel selbstbewusster geworden sind, was das Outing und alles drumherum betrifft. Zum Beispiel sind auch die Jugendeinrichtungen in der Region sehr offen. Wir erfahren da eine Menge Unterstützung. Es braucht eigentlich nur die Leute, die es machen und gewillt sind, etwas auf die Beine zu stellen.

Queere Schüler haben sich zum Beispiel in Bernkastel zusammengetan. Unterstützt von den Jugendarbeitern, haben sie da ein Angebot aus sich heraus geschaffen. Durch sowas entstehen oft weitere Initiativen. Zum Beispiel wurde in Bernkastel-Kues im vorigen Jahr erstmals die Regenbogenfahne im Juli auf der Moselbrücke gehisst. Mitten in der Corona-Krise gab es so ein kleines Event, an dem der Stadtbürgermeister Wolfgang Port und die damalige Familien-Ministerin Anne Spiegel teilnahmen. Solche Sachen entstehen dann auf einmal.