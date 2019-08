Trier Zwar ging es im Kreistags um Millionen für die Saarburger Klinik und Müllgebühren. Richtig spannend war die Wahl der Integrationsbeauftragten.

Vor einer Sitzung eines kommunalen Parlaments stellt sich für Teilnehmer wie Besucher die Frage, an welchem Punkt es heiß hergehen wird oder wo es Streit gibt. Der Verlauf der Trier-Saarburger Kreistagssitzung hatte vor diesem Hintergrund einige Überraschung zu bieten.

Müllgebühren Derzeit schlagen die Wellen hoch, weil die Müllabfuhr ab kommenden Jahr mehr kosten soll. Da ist von Abzocke die Rede und von einer ungerechten Regelung, da beispielsweise Familien mit kleinen Kindern und entsprechendem Windelverbrauch mehr Müll produzieren und entsprechend mehr zahlen müssen. Von dieser Aufregung war in der Kreistagssitzung nicht viel zu spüren. Landrat Günther Schartz berichtete von Erfahrungen aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich, wonach dort die meisten Mülltonnen 16 Mal im Jahr geleert werden. 13 Leerungen sind künftig in der Grundgebühr von 100,75 Euro für die 120-Liter-Tonne enthalten. Jede zusätzliche Leerung kostet 9,66 Euro. Bisher kosten 26 Leerungen in Trier 136,20 Euro und im Kreis 123,60 Euro.