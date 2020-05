Verschwörungstheoretiker in Trier : Corona-Rebellen oder gefährliche Radikale?

Dieses Plakat, das die gängige Bill-Gates-Verschwörungstheorie thematisiert, hat ein Demonstrant am Samstag in Frankfurt hochgehalten. Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Trier/Konz Während in Stuttgart für Samstag die nächste Großdemonstration angekündigt ist, formiert sich auch eine lokale Protestgruppe für die Region Trier. Sie nutzt dazu einen Internet-Nachrichtendienst. Dort teilen sie vor allem eines: alternative Medien mit meist dubiosen Inhalten.

Die Corona-Proteste sind in Trier angekommen. Eine kleine Gruppe ist schon mehrfach durch die Trierer Innenstadt spaziert, um zu zeigen, dass sie unzufrieden mit der derzeitigen Situation ist. Die Teilnehmer organisieren sich seit Ende April über einen Kanal des Nachrichtendienstes Telegram. Dem Kanal Corona Rebellen Trier und Umgebung folgen 175 Nutzer. Die Inhalte – meist Kritik an den Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie – sind öffentlich einsehbar und oft alles andere als seriös wie die Analyse zeigt.

Mitglieder des Trierer Kanals Die meisten Mitglieder bleiben anonym. Eine Person in dem Chat tritt als Jens Ahnemüller auf. Das ist der Name des in Konz lebenden Landtagsabgeordneten, der wegen angeblicher Kontakte zu NPD-Mitgliedern aus der AfD ausgeschlossen worden ist. Im Chat ruft Mitglied „Jens Ahnemüller“ zu Montagsspaziergängen mit Deutschlandflagge auf und hausiert mit seiner Expertise bei der Organisation von Demonstrationen. Mutmaßliche Mitglieder der AfD, die unter Pseu­­donymen in dem Kanal auftreten, kritisieren ihren mutmaßlichen ehemaligen Parteifreund im Chat. „Oh Jens! Erzähle das mal den Leuten, die du hinters Licht geführt hast! Wo hast du eigentlich keine verbrannte Erde hinterlassen?“, heißt es da. Und die Diskussion geht munter weiter.

Info Wenn sich Radikale vereinen Prof. Markus Linden, Politikwissenschaftler an der Universität Trier, erläutert den Ursprung des Begriffs der Querfront. Das Wort geht auf den deutschen Sozialwissenschaftler Wolfgang Storz zurück. Erstmals wurde die Querfront im Jahr 2014 bei den Montagsmahnwachen ausgemacht, laut Linden „eine zwischen linksradikal und rechtsradikal changierende Bewegung, die stark auf Verschwörungstheorien zurückgriff“. Die Querfront zeichne sich durch gemeinsame Inhalte aus, sagt Linden. „Man hasst die USA, ist sehr russlandfreundlich und hält die Politik für ein Spiel, bei dem einige wenige Akteure im Geheimen die Entscheidungen treffen.“ Die Bevölkerung werde betrogen, behaupten die Protagonisten. „Im Zuge der Flüchtlingskrise löste sich diese Querfront auf“, erläutert Linden. „Man war nur in der Antihaltung geeint und konnte zur Migrationsfrage keine gemeinsame Position finden.“ Die rechtsradikalen Bestandteile der Bewegung aus der Zeit des Ukraine-Konflikts seien in der AfD aufgegangen. „Heute finden die damaligen Akteure wieder zusammen, da sich erneut die Möglichkeit zum Totalablehnertum bietet“, erklärt der Politikwissenschaftler. „Entscheidende Akteure sind der freie Journalist Ken Jebsen (KenFM) und der rechtsradikale Publizist Jürgen Elsässer (Compact-Magazin), der mit der AfD verbündet ist.“



Politische Stoßrichtung Kurz nach Beginn des Onlinegesprächs am 28. April vor Mitternacht erklärt der Gründer: „Ziel ist es, in meinen Augen, immer größer zu werden um auch das letzte Schäfchen vom Fernseher zu holen.“ In der Folge diskutieren die Teilnehmer darüber, wie sie ihren Protest in Trier auf die Straße bringen wollen – zum Beispiel durch vereinzelte Protestaktionen wie Spaziergänge.

Ein Chat-Teilnehmer, der sich Chris Toph nennt, liefert eine gängige Argumentation von Feinden der parlamentarischen Demokratie: „Ihr werdet euch mit links und rechts in eine Querfront begeben müssen.“ Dabei gehe es nicht um politische Gesinnungen führt er aus, „sondern um unsere Freiheit und Unversehrtheit.“ Die anderen Chat-Teilnehmer argumentieren nur zaghaft dagegen an, während Chris Toph ausführt: „Zuerst findet der Zulauf an den Rändern statt, diejenigen, die nichts zu verlieren haben.“ Er erntet Zustimmung. Einige betonen jedoch auch, dass es ja eigentlich eine unpolitische Gruppe sei. Chris Toph belehrt sie, dass jeder politisch sei, der mit seinem Protest in die Öffentlichkeit gehe.



Inhalte Die Mitglieder teilen bundesweite Termine von Protestaktionen und verabreden sich über den Nachrichtendienst auch zu gemeinsamen Aktionen, die sie Montagsspaziergänge nennen. Laut eigenen Angaben der Gruppe auf Telegram haben am vergangenen Montag rund 50 Menschen teilgenommen. Einige haben in Trier schon Anti-Corona-Flyer verteilt, auf denen unter anderem gängige Verschwörungstheorien verbreitet werden – zum Beispiel die der angeblichen Kumpanei von US-Multimilliardär Bill Gates mit Pharmaindustrie und Weltgesundheitsorganisation. Etablierte Medien finden in dem Trierer Telegram-Kanal hingegen kaum Platz – nur wenn sie zum Beispiel kritisch das Robert Koch-Institut hinterfragen.

Oft werden in dem Kanal die Inhalte der umstrittenen freien Journalisten Eva Herman oder Ken Jebsen geteilt. Jebsen hat sich inzwischen zu einem der Köpfe der bundesweiten Corona-Proteste aufgeschwungen. Auch alternativmedizinische Beiträge oder Inhalte des Kanals von Anonymous Deutschland bekommen ihren Platz. Zumindest einmal hat der Nutzer Chris Toph ein als antisemitisch einzustufendes Satire-Foto geteilt.



Einschätzung eines Experten Der Trierer Politikwissenschaftler und Experte für alternative Medien Professor Markus Linden hat sich die Teile des Chats angesehen und sagt, dass sich die Gruppe wohl bewusst „für eine sogenannte Querfrontstrategie entscheidet“. Sie wolle „Menschen der radikalen Rechten und radikalen Linken gleichermaßen ansprechen, um damit eine Fundamentalopposition gegen das etablierte Parteiensystem zu entfachen.“ Ziel sei es, unbedingt Aufmerksamkeit zu erzielen und in Aktion zu treten, um die Masse der Bevölkerung in eine grundsätzliche Widerstandshaltung gegen das System zu bringen (siehe Info).

Der Politikwissenschaftler äußert sich auch zu den Quellen der Gruppe. Aus den geteilten Inhalten gehe hervor, dass verschwörungstheoretisches Denken in der Gruppe weit verbreitet sei. „Eva Herman, RT-Deutsch oder Ken Jebsen verbreiten zum Beispiel die These, dass Corona lediglich ein ‚trojanisches Pferd‘(Jebsen) sei, um einen totalen Überwachungsstaat zu errichten“, erklärt der Politikwissenschaftler. „Den Theorien liegt ein Weltbild zugrunde, das auf einem angeblichen Gegenüber von einer kleinen Elite und der angeblich großen Masse der Betrogenen fußt.“ Solche Quellen seien fast durchweg unseriös. Berechtigte Kritikpunkte, wie die Vermischung von ökonomischer und politischer Macht im Fall von Bill Gates, würden zu einem verschwörungstheoretischen Gesamtbild konstruiert, erläutert Linden.