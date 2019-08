Kostenpflichtiger Inhalt: Mariä Himmelfahrt : Volle Flaniermeile und Parkhäuser am Nachbar-Feiertag in Trier

In der Trierer Altstadt wie hier in der Fleischstraße ist viel los. Der verregnete Donnerstagmorgen erinnert eher an den Betrieb an einem sonnigen Samstag. Foto: Marius Kretschmer

Trier Wer am Donnerstag in die Trierer Innenstadt zum Shopping wollte, musste Geduld mitbringen. Der Feiertag in den Nachbarländern löste einen Ansturm von Kunden und Touristen aus. Das führte auch zu verstärkten Einsätzen der Parkwächter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marius Kretschmer

Die Trierer Parkhäuser sind bereits gegen 10 Uhr voll, der Verkehr fließt vielfach eher zähflüssig. Am Hauptbahnhof strömen aus den Regionalzügen aus Saarbrücken viele Menschen. Am stärksten sind A 602, B 51 und die Zufahrtsstraßen zu den Parkhäusern betroffen.

Grund für die ungewöhnliche Verkehrsbelastung ist Mariä Himmelfahrt. In Rheinland-Pfalz ist dies zwar kein Feiertag, dafür aber im Saarland, in Luxemburg, Belgien und Frankreich. Auch viele Menschen aus der Region haben als Luxemburg-Pendler frei und daher Zeit, um in Trier einkaufen zu gehen.

Info Viel Besuch auch in Saarburg (mai) Geschäftsleute in Saarburg schmücken ihre Läden traditionell an Mariä Himmelfahrt mit gelben Luftballons. Stefan Müller-Hamann vom Gewerbeverband sagte am Nachmittag: „Es ist der Teufel los.“ Die Parkplätze seien voll, und auch in den Läden sei viel los. Überall seien saarländische und luxemburgische Laute zu hören. „Und auch Frankreich ist unterwegs“, so Müller-Hamann. Die Leute seien nicht nur guck-, sondern auch kauffreudig.

Der Ansturm kommt nicht überraschend. Die City-Initiative Trier und die Stadtwerke Trier haben zur Entlastung der Straßen einen kostenlosen Shuttlebus-Service vom Messepark-Parkplatz in den Moselauen eingerichtet, der den ganzen Tag im Zehn-Minuten-Takt die Konstantin-Basilika ansteuert. „Das Shuttle-Angebot wird insgesamt gut angenommen“, erklärt Carsten Grasmück, Pressesprecher der Stadtwerke Trier, am Nachmittag. Genaue Nutzerzahlen stünden allerdings erst am Freitag zur Verfügung.

Foto: Rainer Neubert 36 Bilder Parkchaos an Mariä Himmelfahrt in Trier.

Trotz der überfüllten Parkhäuser und Straßen verteilen sich die Menschen gut in der Altstadt. Das Wetter bleibt ganztägig sehr wechselhaft, meist hält sich der Regen aber in Grenzen.

Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier und Inhaber einiger Geschäfte in der Altstadt, ist schon am frühen Nachmittag mit der Situation zufrieden und bestätigt seine Einschätzung nochmals am Abend. Der zwischenzeitliche Regen tue den Geschäften keinen Abbruch, denn „der hält die Leute in den Läden“, scherzt Sterzenbach.

Lesen Sie auch Verkehr : Busse sollen den Verkehrskollaps an Mariä Himmelfahrt in Trier verhindern

Werner Schiffgen, Center Manager der Trier Galerie, schließt sich der Einschätzung an: „Bereits in den Morgenstunden war die Galerie voll, viele Kunden sind aus dem Saarland und aus Luxemburg zu uns gekommen. Es ist ein durchweg positiver Tag für die Geschäfte und auch für die Gastronomie. Wenn man schon an Mariä Himmelfahrt arbeiten muss, dann ist es schön, dass es so viele Menschen genießen.“

Alle Trierer Parkhäuser werden ausgiebig genutzt. Morgens und auch am Nachmittag kommt es zu langen Schlangen. Foto: Marius Kretschmer

Die Stadt war am Feiertag Mariä Himmelfahrt ganz schön voll. Foto: Marius Kretschmer. Foto: Marius Kretschmer