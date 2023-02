Einzelhandel : Mietvertrag geplatzt – mehr als 2000 Quadratmeter Leerstand bei Fesser in Trier-West

Trier Böse Überraschung für Trier-West: Was wird nun aus den Plänen für eine McTrek-Filiale in der seit Jahren leer stehenden Möbel-Fesser-Immobilie? Ein weiterer Einzelhändler, der den Leerstand wiederbeleben sollte, hat noch keinen Pachtvertrag unterzeichnet.

Es wäre ein Novum für Trier gewesen: der erste wirklich großflächige Sportfachmarkt mit 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Doch aus der fürs Frühjahr dieses Jahres angekündigten Eröffnung des Sportartikel-Discounters McTrek in der Eurener Straße 1 in Trier-West wird nichts. „Der Vertrag ist geplatzt“, bestätigte der Eigentümer der Immobilie gegenüber dem Trierischen Volksfreund.

Konkrete Gründe dafür will der Besitzer und Vermieter der Immobilie nicht nennen. Nur so viel: Während nach Corona der Einzelhandel wieder habe durchstarten wollen und alle optimistisch nach vorne geblickt hätten, habe die Inflation dem Ganzen offenbar wieder einen großen Dämpfer gegeben.

Warum kommt McTrek nicht nach Trier?

Tatsächlich sind die Mieten nahezu aller Gewerbeflächen indexiert – das heißt, die Pacht wird parallel zur Inflation angehoben. Und weil die Inflation 2022 im Durchschnitt in Deutschland bei knapp acht Prozent lag, bedeutet das auch entsprechend hohe Mietanstiege. Sofern Vermieter und Pächter keine Sondervereinbarungen treffen, schlagen bei Filialisten mit vielen Geschäften in ganz Deutschland die Mieterhöhungen insgesamt heftig ins Kontor.

Ob dieser – durch die hohen Energiepreise zusätzlich angefeuerte – höhere Kostenfaktor der Grund dafür ist, dass McTrek die Eröffnung der Trierer Filiale hat platzen lassen, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage des Trierischen Volksfreunds an die Pressestelle der Zeitfracht-Gruppe mit Sitz in Berlin, zu der McTrek gehört, blieb bis zum Dienstagabend ohne Rückmeldung.

Trier hat voll die auf die McTrek-Ansiedlung gesetzt

Als die Zeitfracht-Gruppe vor knapp einem Jahr McTrek übernahm, sei der Vertrag mit dem Sportartikel-Discounter über die 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche im ehemaligen Fesser-Laden schon vereinbart gewesen, berichtet der Trierer Immobilieneigentümer auf Volksfreund-Nachfrage. Um ein loses Vorhaben kann es sich dabei wohl nicht gehandelt haben. Schließlich war die Trierer Stadtverwaltung damals bereits längst in die Sache involviert. Für die geplante McTrek-Ansiedlung musste nämlich der in der Eurener Straße geltende Bebauungsplan geändert werden. An dem Gewerbestandort waren bis dato keine großflächigen Fachmärkte mit innenstadtrelevantem Sortiment – also zum Beispiel Schuhe und Sportkleidung – zugelassen.