Buntes Spektakel : Die Moselballonfiesta ist auch 2022 abgesagt: Es gibt Zweifel, ob die Veranstaltung zurückkehren kann

Wird die Katze nochmals über Föhren schweben? Die Moselballonfiesta 2022 ist abgesagt. Noch ist ungewiss, ob die Veranstaltung überhaupt eine Zukunft hat. Foto: TV/Florian Blaes

Föhren Wenn der Himmel über Föhren kunterbunt leuchtet, so manche skurrilen Luftfahrt-Kreationen ins Nirgendwo zu entschwinden scheinen und den Zuschauer in ihren Bann ziehen, dann ist Moselballonfiesta angesagt. Oder bleiben nur noch die Erinnerungen an frühere Jahre?