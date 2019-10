Kostenpflichtiger Inhalt: Umwelt : Nach Brand in Echternach: Grenzfluss Sauer ist verschmutzt

Echternach/Trier-Saarburg Der Großbrand in einem luxemburgischen Industriebetrieb in Echternach am Dienstag hat Konsequenzen: Weil Löschwasser in die Sauer gelang, wurde der Fluss verunreinigt. Betroffen sind davon auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Kreis Trier-Saarburg.

Wegen eines Großbrandes im luxemburgischen Echternach ist der Grenzfluss Sauer verunreinigt. Das hat der Brand- und Katastrophenschutz des Kreises Trier-Saarburg und des Eifelkreises Bitburg-Prüm mitgeteilt.

Wie die luxemburgische Zeitung Tageblatt berichtet, war ein Teil des Löschwassers in die Sauer abgeflossen und hatte den Fluss ab Echternach mit bindefähigen Substanzen, Lösemittel und Phenolharz verschmutzt.

Die Experten gehen derzeit davon aus, dass für die Bevölkerung keine Gefahr besteht. Dennoch warnen sie momentan davor, Fische aus der Sauer zu essen. Auch solle auf den Gebrauch von Flusswasser verzichtet werden.

Laut Tageblatt wurden auf Höhe von Steinheim Schwimmsperren installiert, um den an der Oberfläsche treibenden Löschschaum sowie andere umweltschädliche Substanzen zurückzuhalten.