Wetter : Nach dem Starkregen in Trier-Olewig - Frust und Wut bei den Betroffenen

Trier-Olewig Innerhalb von zwei Stunden sind die beiden Bäche in Trier-Olewig zu reißenden Strömen geworden und haben Schäden angerichtet. Wieder einmal hat das Aufräumen nach der Flut begonen.

Wer am Donnerstagvormittag in Olewig unterwegs ist, bekommt keine nassen Füße. Am Abend davor war das anders. Da hatte starker Regen den Olewiger Bach und den Tiergartenbach innerhalb kurzer Zeit um rund zwei Meter ansteigen lassen. Feuerwehr und Anwohner versuchten, tiefer gelegenen Gebäude mit Sandsäcken zu schützen, um schlimmere Schäden zu vermeiden.

Besonders betroffen ist das Haus von Judith und Achim Löwen. „Wir hatten 50 Helfer aus der Nachbarschaft, die uns geholfen haben“, sagt Achim Löwen. „Das ist wirklich cool.“ Doch trotz aller Anstrengungen ist das Wasser in das in den vergangenen Jahren aufwendig renovierte Gebäude in der Ortsmitte von Olewig geflossen. „Der Fußboden muss wohl raus“, prognostiziert der Hausherr. „Nach der vielen Arbeite in den vergangenen Jahren ist das frustierend.“